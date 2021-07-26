Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем

Известная актриса и певица Джениффер Лопес опубликовала в своем профиле в Инстаграм снимки со своего дня рождения. На некоторых из них 52-летняя актриса обнимается с 48-летним актером Беном Аффлеком. Публикация набрала около 6,5 млн лайков и более 100 тыс. комментариев. Фанаты считают это легендарным возрождением пары «Беннифер».
Напомним, Лопес и Аффлек встречались в 2000-х годах. Он сделал Лопес предложение, но свадьбы не было. В 2004 пара распалась.
Впоследствии Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, у них трое детей. Дженнифер Лопес родила двойняшек в браке с музыкантом Марком Энтони. В конце 2020 года Аффлек расстался с последней избранницей — актрисой Аной де Армас, а Лопес весной этого года разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом.