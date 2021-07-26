Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем

11:21:087/26/2021Фото: Инстаграм
0

Звезды расстались еще в 2004, но решили попробовать снова.

Лопес снова сошлась с Аффлеком


Известная актриса и певица Джениффер Лопес опубликовала в своем профиле в Инстаграм снимки со своего дня рождения. На некоторых из них 52-летняя актриса обнимается с 48-летним актером Беном Аффлеком. Публикация набрала около 6,5 млн лайков и более 100 тыс. комментариев. Фанаты считают это легендарным возрождением пары «Беннифер».

Напомним, Лопес и Аффлек встречались в 2000-х годах. Он сделал Лопес предложение, но свадьбы не было. В 2004 пара распалась.

Впоследствии Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, у них трое детей. Дженнифер Лопес родила двойняшек в браке с музыкантом Марком Энтони. В конце 2020 года Аффлек расстался с последней избранницей — актрисой Аной де Армас, а Лопес весной этого года разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом.

Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Кому нельзя употреблять зеленые яблоки
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Рост 226 см в 14 лет: как живется школьнице-гиганту
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Как по ладоням можно определить высокий уровень сахара
Нашли подземную тюрьму с крематорием: имя владельца уже известно
возобновили отношения"Беннифер"снова встречаютчя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нравится эта пара?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем
11:21:08 7/26/2021
Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем
Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила
11:10:31 7/26/2021
Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила
Мишустин едет в Сибирь и Дальний Восток 26 июля 2021. Полный список мест рабочей поездки
10:55:54 7/26/2021
Мишустин едет в Сибирь и Дальний Восток 26 июля 2021. Полный список мест рабочей поездки
БердскПивной магазин сгорел в СНТ "Отдых" Бердска
10:43:27 7/26/2021
Пивной магазин сгорел в СНТ "Отдых" Бердска
26 июля – Собор Архангела Гавриила: О чем нужно просить святого и в каких жизненных ситуациях он помогает каждому
10:40:50 7/26/2021
26 июля – Собор Архангела Гавриила: О чем нужно просить святого и в каких жизненных ситуациях он помогает каждому
Мать нашла потерянного сына спустя 66 лет
10:28:15 7/26/2021
Мать нашла потерянного сына спустя 66 лет
БердскПродавец Огородников из Братска мечтает стать депутатом горсовета Бердска: Новый список кандидатов на 26 июля 2021
10:22:42 7/26/2021
Продавец Огородников из Братска мечтает стать депутатом горсовета Бердска: Новый список кандидатов на 26 июля 2021
Гороскоп на 27 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:54 7/26/2021
Гороскоп на 27 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
День ВМФ России-2021: Фото и видео с мощнейшими кораблями и подлодками из Санкт-Петербурга
10:12:26 7/26/2021
День ВМФ России-2021: Фото и видео с мощнейшими кораблями и подлодками из Санкт-Петербурга
БердскПьяный водитель из Бердска решил съездить за водкой на машине в поселке под Тюменью
9:58:21 7/26/2021
Пьяный водитель из Бердска решил съездить за водкой на машине в поселке под Тюменью