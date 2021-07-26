Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила
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Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила

11:10:317/26/2021Фото: Александровская епархия
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Это именно архангел Гавриил приносил людям самые важные вести о событиях, которые должны вскоре произойти. Все эти события стали ключевыми и поворотными моментами в истории.

икона
Архангел Гавриил занимает второе место в небесной иерархии

Сегодня, 26 июля и ежегодно, в православных храмах отмечают праздник открытия и освящения Собора, построенного в честь архангела Гавриила, как главного носителя Божьей воли. Архангелами называются ангелы, находящиеся в высшем чине небесной иерархии. Всего архангелов известно 8, среди которых архангел Гавриил занимает второе место после архангела Михаила.

Это именно архангел Гавриил приносил людям самые важные вести о событиях, которые должны вскоре произойти. Все эти события стали ключевыми и поворотными моментами в истории. Так, именно архангел Гавриил принес весть Деве Марии о том, что ей предстоит родить Сына Божьего. Он же принёс весь священнику Захарии, о том что его молитвы услышаны, и у них супругой родиться долгожданный сын. Этому сыну суждено было стать первым пророком, свидетельствующим о пришествии Иисуса Христа . Речь идет об Иоанне Крестителе. Еще много событий предсказывал людям архангел Гавриил, а Богородице посчастливилось видеть его дважды. Второй раз он ей принес весть о предстоящем её Успении.

Что надо сделать 26 июля

В этот день православным обязательно всей семьёй стоит посетить храм, поклониться иконе архангела Гавриила, поставить свечи, а также помолиться о своих самых горячих нуждах. Архангелу Гавриилу молятся бесплодные пары о даровании им ребёнка, о счастье и мире в семье, также об укреплении отношений между супругами. Его просят об исцелении тяжёлых заболеваний, о наставление на путь истинный, также просят о защите и покровительстве при имеющейся несправедливости.

В этот  день не существует церковного запрета на любую работу, наоборот - в народных традициях считается, что чем больше сегодня трудишься физически, тем лучше для тебя. Именно поэтому старались весь день работать и приносить пользу.

Что запрещено делать 26 июля?

В праздник архангела Гавриила строго запрещалось ругаться, обижать кого бы то ни было, а также сквернословить, иначе беды и несчастья будут преследовать человека ближайшие четыре месяца.

Народными традициями в этот день было категорически запрещено выбрасывать хлеб и любые изделия из муки - нарушившему запрет предстоял голодный год.

Также существовала примета, что в этот день запрещается мыться и ходить в баню. Речь не идет об обычных ежедневных гигиенических процедурах, но целиком купаться и париться в бане запрещалось, иначе смоешь с себя всё благополучие и не увидишь богатства целый год.

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