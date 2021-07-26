Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 26 июля в день святого Архистратига?
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Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 26 июля в день святого Архистратига?

11:40:207/26/2021Фото: YouTube
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В этот день всем верующим обязательно нужно посетить храм, где нужно поклониться иконе архангела Гавриила и помолиться ему вместе со всеми.

икона
Архангелы имеют высшие чины

Дважды в год особым образом православные празднуют и почитают дни, посвящённое архангелу Гавриилу. 8 апреля его чествуют потому, что этот день, следующий после Благовещения, посвящался почитанию того, кто принёс Деве Марии благую весть о том что ей предстоит родить Сына Божьего. Второй праздник, отмечаемый сегодня, 26 июля, посвящается освещению первого построенного Собора в честь архангела Гавриила. Он был построен, открыт и освящен в Константинополе.

В этот день всем верующим обязательно нужно посетить храм, где нужно поклониться иконе архангела Гавриила и помолиться ему вместе со всеми. Можно прочесть ему свои молитвы о самых затруднительных ситуациях в вашей жизни. Беспокоить архангела Гавриила по малозначимым мелочам не стоит, поскольку он помогает только в самых действительно тяжелых жизненных ситуациях.

В этот праздник церковь не установила никаких запретов, помимо общепринятых, касающихся любого православного человека. То есть сегодня нельзя ругаться, ссориться, обижать кого бы то ни было и совершать дурные и плохие поступки. Запрета на работу в этот день не существует, потому что в народных традициях повелось так, что в эту пору идёт самое горячее время уборки зерновых и заготовки сена. Люди ожидали дождей со дня на день, которые могли испортить жатву и уже заготовленное просушенное сено, которое к этому времени полагалась просто собрать и сложить в скирды.

Запрета на поминовение и посещение кладбища сегодня также нет. При посещении храма после праздничной молитвы  можно помолиться о своих усопших, подать записки с именами, поставить свечи. При посещении кладбища не забывайте о том, что православная церковь не разрешает приносить туда продукты или поминальные угощения, а также алкоголь и сигареты.

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