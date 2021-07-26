Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021: Кому и на сколько повысят выплаты
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Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021: Кому и на сколько повысят выплаты

11:44:527/26/2021,Анастасия СолодковаФото: pixabay.com
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Максимальное увеличение пенсии коснется тех работающих пенсионеров, кто прекратил трудиться в текущем году, а в 2020-м работодатель перечислял за него страховые взносы.

В России свыше 7,3 млн работающих пенсионеров

С 1 августа вырастут пенсии у работающих пенсионеров. Индексация для этой категории россиян происходит ежегодно. На этот раз максимальное увеличение коснется тех, кому назначена пенсия в 2021 году, пояснила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель клиентской службы Пенсионного фонда по Бердску Татьяна Кусова. В Бердске их очень мало, поскольку основная часть пенсионеров оформляла пенсию раньше.

- Для работающих пенсионеров зафиксирована стоимость баллов в зависимости от года выхода на пенсию — в 2016 году она одна, в 2018-м — другая. А если пенсионеры продолжают работать, то для них стоимость индивидуальных пенсионных коэффициентов учитывается не на текущий момент, а та, которая установлена при назначении пенсии, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Юрьевна.

По ее словам, индексация (раньше это называлось корректировкой) пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021 года происходит за счет средств, которые перечислил работодатель в 2020-м.

- Если в прошлом году за пенсионера работодатель перечислял страховые взносы, из них и сформирован индивидуальный пенсионный коэффициент. Он был установлен в 2020 году, и на 1 августа 2021-го он будет выплачен. Это охватывает абсолютно всех пенсионеров, которые работали в прошлом году. Но сумма у всех будет разная, поскольку у каждого своя стоимость баллов в зависимости от года выхода на пенсию. Например, в 2015 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента была 64,10, позже - 78. В 2021 году это — 98,8. То есть индексацию с 1 августа 2021 года получат только те, кто ушел на пенсию в текущем году, - акцентировала представитель ПФР.

Например, пенсионер прекратил работать в феврале 2021 года, через три месяцы вернулся к трудовой деятельности или не захотел возвращаться на работу, у него балл будет стоить 98,8 — по итогам отчислений страховых взносов работодателем в 2020 году.

Максимальное увеличение страховой пенсии соответствует денежному эквиваленту трех пенсионных баллов. Таким образом, пенсия с августа у части официально работающих пенсионеров вырастет не более чем на 296 рублей.

Перерасчет произведут автоматически - в беззаявительном порядке.

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