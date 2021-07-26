Графа "национальность" может вернуться в паспорт России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Графа "национальность" может вернуться в паспорт России

12:04:187/26/2021Фото: pixabay
0

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член совета Госдумы прокомментировал информацию о том, что в российские паспорта могут внести новую графу.

Графа "национальность" может появиться в паспорте

Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член совета Госдумы прокомментировал информацию о том, что в российские паспорта могут внести новую графу. Он отметил, что эта идея во фракции не обсуждалась. Напомним, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил о том, что в паспортах может появиться графа национальность. По его словам, этот вопрос обсуждался неоднократно. Кроме того, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.

Отметим, что в Росси недавно отменили некоторое обязательные печати в паспорте. Так, теперь необязательно ставить отметку в документе о детях до 14 лет, а также о заключении или расторжении брака.

Выявлены новые последствия у перенесенных коронавирус
Аргентина не стала молчать и высказалась о «Спутнике V»
Могут ли кроссовки привести к плоскостопию
Какое будущее у России и Молдовы: Додон не стал молчать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Чем опасно ежедневное употребление энергетика
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
паспортновая графапредложение Госдумы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Одобряете такое нововведение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021: Кому и на сколько повысят выплаты
11:44:52 7/26/2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021: Кому и на сколько повысят выплаты
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 26 июля в день святого Архистратига?
11:40:20 7/26/2021
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 26 июля в день святого Архистратига?
БердскПолиция Бердска оградит здание от животных и возможных террористов за 1 млн рублей
11:24:06 7/26/2021
Полиция Бердска оградит здание от животных и возможных террористов за 1 млн рублей
Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем
11:21:08 7/26/2021
Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем
Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила
11:10:31 7/26/2021
Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила
Мишустин едет в Сибирь и Дальний Восток 26 июля 2021. Полный список мест рабочей поездки
10:55:54 7/26/2021
Мишустин едет в Сибирь и Дальний Восток 26 июля 2021. Полный список мест рабочей поездки
26 июля – Собор Архангела Гавриила: О чем нужно просить святого и в каких жизненных ситуациях он помогает каждому
10:40:50 7/26/2021
26 июля – Собор Архангела Гавриила: О чем нужно просить святого и в каких жизненных ситуациях он помогает каждому
Мать нашла потерянного сына спустя 66 лет
10:28:15 7/26/2021
Мать нашла потерянного сына спустя 66 лет
Гороскоп на 27 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:54 7/26/2021
Гороскоп на 27 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
День ВМФ России-2021: Фото и видео с мощнейшими кораблями и подлодками из Санкт-Петербурга
10:12:26 7/26/2021
День ВМФ России-2021: Фото и видео с мощнейшими кораблями и подлодками из Санкт-Петербурга