Графа "национальность" может вернуться в паспорт России

Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член совета Госдумы прокомментировал информацию о том, что в российские паспорта могут внести новую графу. Он отметил, что эта идея во фракции не обсуждалась. Напомним, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил о том, что в паспортах может появиться графа национальность. По его словам, этот вопрос обсуждался неоднократно. Кроме того, несколько малочисленных народов, проживающих на территории России, хотели бы иметь подобную отметку в удостоверении личности.
Отметим, что в Росси недавно отменили некоторое обязательные печати в паспорте. Так, теперь необязательно ставить отметку в документе о детях до 14 лет, а также о заключении или расторжении брака.