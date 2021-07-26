На Курилах могут сделать режим свободной таможенной территории

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что сейчас обсуждается возможность ввести на Курилах режим свободной таможенной территории.
- Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории", - сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.
Напомним, с 26 по 29 июля у Мишустина запланированы рабочие визиты в Сибирь и Забайкалье.