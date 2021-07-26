На Курилах могут сделать режим свободной таможенной территории
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На Курилах могут сделать режим свободной таможенной территории

12:17:317/26/2021Фото: pixabay
0

Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на острова.

Свободная таможенная территория может появиться на Курилах

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о том, что сейчас обсуждается возможность ввести на Курилах режим свободной таможенной территории.

- Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории", - сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.

Напомним, с 26 по 29 июля у Мишустина запланированы рабочие визиты в Сибирь и Забайкалье.

Что творит сало с организмом: правда и мифы
Женщина нашла под своей кроватью гнездо со змеей и 17 змеенышами
Какой запрет начнет действовать с 1 января 2022 года
Кому нельзя употреблять зеленые яблоки
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что точно случится, если каждый день вставать в 4:30
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Брат Сафонова сделал важное заявление
рабочий визитКурильские островасвободная таможенная территория
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Графа "национальность" может вернуться в паспорт России
12:04:18 7/26/2021
Графа "национальность" может вернуться в паспорт России
БердскИндексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021: Кому и на сколько повысят выплаты
11:44:52 7/26/2021
Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021: Кому и на сколько повысят выплаты
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 26 июля в день святого Архистратига?
11:40:20 7/26/2021
Можно ли работать на огороде и ходить на кладбище 26 июля в день святого Архистратига?
БердскПолиция Бердска оградит здание от животных и возможных террористов за 1 млн рублей
11:24:06 7/26/2021
Полиция Бердска оградит здание от животных и возможных террористов за 1 млн рублей
Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем
11:21:08 7/26/2021
Дженнифер Лопес подтвердила свои отношения с Беном Аффлеком на фото с поцелуем
Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила
11:10:31 7/26/2021
Три самых важных запрета и два важных дела на 26 июля в праздник Архангела Гавриила
Мишустин едет в Сибирь и Дальний Восток 26 июля 2021. Полный список мест рабочей поездки
10:55:54 7/26/2021
Мишустин едет в Сибирь и Дальний Восток 26 июля 2021. Полный список мест рабочей поездки
26 июля – Собор Архангела Гавриила: О чем нужно просить святого и в каких жизненных ситуациях он помогает каждому
10:40:50 7/26/2021
26 июля – Собор Архангела Гавриила: О чем нужно просить святого и в каких жизненных ситуациях он помогает каждому
Мать нашла потерянного сына спустя 66 лет
10:28:15 7/26/2021
Мать нашла потерянного сына спустя 66 лет
Гороскоп на 27 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:54 7/26/2021
Гороскоп на 27 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально