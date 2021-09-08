Когда начнется четвертая волна коронавируса, точно знает главврач Искитимской ЦГБ

Главврач Искитимской ЦГБ Алексей Кайгародов рассказал редакции «Курьер. Среда. Бердск» про четвертую волну заболеваемости коронавирусом и антитела после инфекции.
По его словам, новую волну вируса стоит ждать уже этой осенью. Врач призвал граждан прививаться, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет и болезнь отступила.
- Четвертая волна обязательно будет, потому что люди не прививаются. Может, в 20-х числах сентября, может, позже. Точное время сказать нельзя, но определенно этой осенью. Подъем заболеваемости будет, потому что школьники начали учиться. Инфекция начнет распространяться, - констатировал руководитель искитимского здравоохранения.
В Новосибирске закрывают ковидные отделения, потому что большого количества больных нет. Отменяют некоторые ограничения, потому что заболеваемость уменьшилась, чтобы люди успокоились. Но при этом нужно понимать, что тот, кто не вакцинируется, всё равно заболеет когда-то, уверен врач.
Кайгародов заявил, что не понимает, почему люди не вакцинируются.
- В наличии есть разные вакцины, но они не спешат привиться. Вероятно, хотят заболеть. Или думают, что пройдет мимо них? Подойдет иммунный статус, и кому положено - заболеют. Призываю всех поставить прививку. Не хочется, чтобы врачи, которые и так в дефиците, бросали свои силы на борьбу с коронавирусом. Иначе лечить людей будет просто некому, - сказал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» главный врач больницы 8 сентября.