СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве главы Минцифры Амурской области Александра Курдюкова
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СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве главы Минцифры Амурской области Александра Курдюкова

12:51:117/26/2021Фото: СК
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Министр скончался 25 июля, после того, как двое суток был в коме.

Подозреваемого допрашивали в Следственном комитете


Вчера, 25 июля, СКР опубликовал запись допроса мужчины, которого подозревают в убийстве министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Отметим, что подозреваемому 39 лет. На кадрах видно, что в кабинете несколько человек вместе с задержанным. цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.

Напомним, о смерти министра также стало известно 25 июля. Печальную новость сообщил глава региона Василий Орлов в своем канале в Телеграм. На данный момент причины конфликта неизвестны. При этом сообщается, что чиновник мог скончаться из-за травмы от удара головой о бетонный тротуар.

Напомним, 17 июля охранник на базе отдыха «Берлога» нашел сильно избитого мужчину. Позже оказалось, что это министр цифрового развития и связи региона. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. 22 июля он оказался в коме.


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