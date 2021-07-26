СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве главы Минцифры Амурской области Александра Курдюкова

Вчера, 25 июля, СКР опубликовал запись допроса мужчины, которого подозревают в убийстве министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Отметим, что подозреваемому 39 лет. На кадрах видно, что в кабинете несколько человек вместе с задержанным. цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.
Напомним, о смерти министра также стало известно 25 июля. Печальную новость сообщил глава региона Василий Орлов в своем канале в Телеграм. На данный момент причины конфликта неизвестны. При этом сообщается, что чиновник мог скончаться из-за травмы от удара головой о бетонный тротуар.
Напомним, 17 июля охранник на базе отдыха «Берлога» нашел сильно избитого мужчину. Позже оказалось, что это министр цифрового развития и связи региона. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. 22 июля он оказался в коме.