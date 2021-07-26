Опасный астероид августа 2021: Есть ли угроза столкновения и что может произойти в случае катастрофы
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Опасный астероид августа 2021: Есть ли угроза столкновения и что может произойти в случае катастрофы

5:20:337/26/2021
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Опасность таких астероидов в том, что из-за из огромных размеров и внушительной скорости никто не может с уверенностью 100% утверждать, что никакое гравитационное поле не сможет повлиять на траекторию его полета.

астероид
Космическое тело отнесено к группе Аполлонов

В 2016 году был открыт новый астероид 2016 AJ193, относящийся к группе Аполлонов. Специалисты и ученые, которые работают в NASA и наблюдают за всеми астероидами, которые находятся в поле наблюдения, смогли оценить его траекторию полета и размеры, которые оказались поистине огромными. Они составляют 1,37 км в диаметре.

Исходя их полученных данный данный космический гигант был отнесен к потенциально опасным, то есть есть вероятность его столкновения с нашей планетой.

По предварительным оценкам его траектория пролегает рядом с нашей планетой, а сближение состоится на расстояние, равное 8,9 лунным дистанциям, то есть расстояниям от Земли до Луны.

Скорость космического тела тоже в своём роде является уникальной - она равняется 26 км в одну секунду.

Дата и время сближения с Землей также определены - оно состоится в 18:10 по московскому времени уже 21 августа 2021 года. Если траектория огромной космической глыбы останется неизменной, то следующее сближение состоится через 42 года.

Опасность таких астероидов в том, что из-за из огромных размеров и внушительной скорости никто не может с уверенностью 100% утверждать, что никакое гравитационное поле не сможет повлиять на траекторию его полета.

К слову, астероид размерами даже 100 метров при столкновении с Землей способны вызывать значительные разрешения на Земле, сравнимые с уничтожением города.

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