Утонувший мужчина на пляже "Дюны" приехал в Бердск из Читы. Подробности трагедии

Утонувший мужчина на бердском городском пляже оказался жителем Читы, который приехал отдохнуть в одно из самых популярных мест отдыха на Бердском заливе - городской пляж "Дюны".
Вечером 24 июля, утонувшего вытащил из воды бердский поисково-спасательный отряд МЧС России.
Как объясняют очевидцы, читинцу стало плохо прямо в воде. Люди, находившиеся в этот момент на берегу, позвонили в полицию и в МЧС.
Тело погибшего обнаружили всего в десяти метрах от берега, в месте, где нельзя было купаться.
Напоминаем, 25 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщала, что расследованием смертельного происшествия занимается Следственный комитет. Известно, что назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.
Предварительная причина - отдыхающему могло стать плохо из-за резкого перепада температур.