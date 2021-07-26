Утонувший мужчина на пляже "Дюны" приехал в Бердск из Читы. Подробности трагедии
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Утонувший мужчина на пляже "Дюны" приехал в Бердск из Читы. Подробности трагедии

3:25:547/26/2021,София МальцеваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Тело погибшего обнаружили всего в десяти метрах от берега, в месте, где нельзя было купаться.

Бердск Пляж «Дюны» - одно из популярных мест отдыха бердчан
Одно из самых популярных мест отдыха на Бердском заливе - городской пляж "Дюны"

Утонувший мужчина на бердском городском пляже оказался жителем Читы, который приехал отдохнуть в одно из самых популярных мест отдыха на Бердском заливе - городской пляж "Дюны".

Вечером 24 июля, утонувшего вытащил из воды бердский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Как объясняют очевидцы, читинцу стало плохо прямо в воде. Люди, находившиеся в этот момент на берегу, позвонили в полицию и в МЧС.

Тело погибшего обнаружили всего в десяти метрах от берега, в месте, где нельзя было купаться.

Напоминаем, 25 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщала, что расследованием смертельного происшествия занимается Следственный комитет. Известно, что назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти.

Предварительная причина - отдыхающему могло стать плохо из-за резкого перепада температур.

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