В Новосибирске пьяная компания убила и закопала своего собутыльника

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве.
Напомним, 21 октября 2014 года от жительницы Калининского района поступило сообщение о пропаже ее внука. Мужчина был объявлен в розыск, но несколько лет это не давало результатов. В итоге, только в 2020 году у стражей порядка появилась информация, после проверки которой было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 23-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления были установлены трое местных жителей в возрасте от 24 до 30 лет.
Выяснилось, что 5 октября 2014 года в одном из гаражей Новосибирска компания мужчин пила спиртное. В какой-то момент между ними завязалась ссора и трое мужчина начали избивать 23-летнего парня. Один из обвиняемых ударил потерпевшего по голове киянкой, а двое других просто задушили его. После этого тело парня вывезли в Мошковский район и закопали . а через несколько дней они приехали на место погребения, выкопали труп, облили бензином и подожгли его.
В настоящий момент все доказательства собраны, дело будет направлено в суд.