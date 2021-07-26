В Новосибирске пьяная компания убила и закопала своего собутыльника
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В Новосибирске пьяная компания убила и закопала своего собутыльника

3:32:187/26/2021Фото: СК
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Через несколько дней они выкопали труп, облили бензином и сожгли.

Убийство не могли раскрыть 6 лет

Следственный комитет по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве.

Напомним, 21 октября 2014 года от жительницы Калининского района поступило сообщение о пропаже ее внука. Мужчина был объявлен в розыск, но несколько лет это не давало результатов. В итоге, только в 2020 году у стражей порядка появилась информация, после проверки которой было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 23-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления были установлены трое местных жителей в возрасте от 24 до 30 лет.

Выяснилось, что 5 октября 2014 года в одном из гаражей Новосибирска компания мужчин пила спиртное. В какой-то момент между ними завязалась ссора и трое мужчина начали избивать 23-летнего парня. Один из обвиняемых ударил потерпевшего по голове киянкой, а двое других просто задушили его. После этого тело парня вывезли в Мошковский район и закопали . а через несколько дней они приехали на место погребения, выкопали труп, облили бензином и подожгли его.

В настоящий момент все доказательства собраны, дело будет направлено в суд.

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