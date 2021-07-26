Мэр Бердска раскритиковал работу ЖКХ: Мусор, дороги, дворы, пляжи
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Мэр Бердска раскритиковал работу ЖКХ: Мусор, дороги, дворы, пляжи

6:21:047/26/2021
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Евгений Шестернин также указал на плохое состояние остановок общественного транспорта. Мусорные урны переполнены.

Евгений Шестернин подверг критике работу Управления ЖКХ Бердска

Ремонт дороги на ул. Полевой в Бердске должен стартовать 26 июля, сообщил в понедельник на совещании с мэром директор управления ЖКХ Максим Совбанов. Одновременно, по его словам, начнутся ремонтные работы на ул. Черемушной, которая вошла в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава города Евгений Шестернин поинтересовался, почему запланированные на 24 июля работы не начались. Кроме того, мэр обратил внимание на благоустройство двора дома №38 в Микрорайоне по программе «Комфортная городская среда».

Во время воскресного объезда здесь работали лишь два человека, заявил Шестернин. Жители дома пожаловались градоначальнику на то, что работы затянулись, а людям старшего возраста очень неудобно ходить по щебню.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, Евгений Шестернин указал на плохое состояние остановок общественного транспорта. Мусорные урны переполнены, своевременно мусор не вывозится. Аналогичная ситуация, по мнению главы города, на местных пляжами - в частности, на городском пляже «Дюны». Шестернин поручил встретиться с арендатором пляжа и устранить недостатки в кратчайшие сроки.

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