Что делать, если вы уронили ключи в шахту лифта

Довольно многие люди, которые проживают в многоквартирных домах с лифтом, попадают в такую неприятную ситуацию, когда в шахту лифта проваливается какой-то это ценный предмет. Техники, которые обслуживают лифты и регулярно вычищают лифтовые приямки, находят там рекламные листовки, кошельки, ключи от квартир и машин и прочую мелочь.
Не все знают, что решить эту проблему не так-то уж и сложно. По результатам извлечения мусора техники говорят, что далеко не все обращаются за тем, чтобы достать уроненную вещь. Хорошо когда эта вещь имеет малое значение для владельца, а как же быть если это ключи от дома и вы теперь не можете попасть в свою квартиру?
Первое, что нужно вам сделать, если вы что то уронили в шахту лифта, это не отчаиваться и знать, что эта проблема легко решаема. В каждом лифте есть телефон обслуживающей компании или лифтера. Нажав на специальную кнопку вызова диспетчера, можно описать свою проблему - что у вас упало и насколько это для вас ценно. Не стесняйтесь беспокоить специалистов по этому вопросу, если он вас волнует. Обязательно опишите насколько это вещь вам нужна, так как если вы уронили ключи от квартиры и не можете попасть к себе домой, техник приедет гораздо быстрее.
Однако если ребёнок уронил малоценный, но любимый им брелок, достать который можно в течение, например, 3 дней, то у вас попросят ваш номер телефона и вас известят, когда техник подойдёт на место. Вам нужно будет просто подойти к нему в то время, когда он будет заниматься работает шахтой лифта.
Если в вашем лифте нет кнопки вызова диспетчера, значит обязательно есть телефон обслуживающей компании или аварийного диспетчера.
Новые современные лифты имеют отдельное помещение в подвале дома, в которое можно попасть при помощи специалиста из управляющей компании, который просто откроет в эту комнатку дверь и не придется аварийно останавливать лифт.