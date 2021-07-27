Картинки и слова любви Владимирам, Вовочкам и Володям в праздник святого Владимира 28 июля 2021 года

28 июля православные вспоминают великие деяния равноапостольного князя Владимира и чтят его светлую память.
Святой Владимир — твой защитник
Пусть укажет тебе путь.
На мир, отбросив все сомненья,
Позволит с радостью взглянуть.
Пусть дарит этот день надежду,
Радость, исполнение мечты.
Лучше станет жизнь, чем прежде.
Пусть все будет, как захочешь ты.
***
Вовка, Вовочка, Владимир,
Поздравления принимай.
Будет судьбой всегда хранимый,
И по жизни бед не знай.
Будь здоровым, невредимым,
Достигай любых вершин.
Будь счастливым и любимым,
С днем поздравляю именин.
***
Я тебя, Володя, нынче
Поздравляю от души.
Отмечаешь именины,
Дни пусть будут хороши.
Пусть заступник твой небесный
В трудный час поможет.
Пусть тебя печаль и грусть
Никогда не гложет.
У Владимира святого
Попроси здоровья.
Жизнь полна пусть будет миром,
Лаской и любовью.
***
С Днём Владимира святого
Поздравляю от души,
Счастья самого большого
Пожелаю на всю жизнь!
Пусть великий наш креститель
Верой сердце озарит
И, как истинный хранитель,
От напастей защитит!
***
Гордость в имени Владимир,
Власть над миром и судьбой.
Будешь радостным, любимым,
Ангелок рядом с тобой!
Пусть подарит он успехи,
Тихой мудрости уют!
И здоровье будет крепким,
Пусть все горести уйдут.
***
Сегодня пусть за окнами
И в сердце светит солнце,
Сопутствуют лишь самые
Яснейшие эмоции,
Теплейшие желания,
Мечты осуществятся,
А новые, что сменят их,
Вновь станут исполняться.
И пусть Святой Владимир в дом
Направит луч достатка,
Избавит от любых проблем,
И сделает жизнь сладкой.
***
С Днем Владимира поздравлю
Весь народ славянский,
Ведь когда-то князь Владимир
Дал нам христианство.
До сих пор стоит с крестом
На Днепровской круче,
Защищает свой народ
Верою могучей.
Всем желаю в этот день
Я добра и силы
Чтобы вера во Христа
Мир наш сохранила.
Источник: pozdravok.ru