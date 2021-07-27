Картинки и слова любви Владимирам, Вовочкам и Володям в праздник святого Владимира 28 июля 2021 года
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Картинки и слова любви Владимирам, Вовочкам и Володям в праздник святого Владимира 28 июля 2021 года

11:12:097/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Я тебя, Володя, нынче поздравляю от души. Отмечаешь именины, дни пусть будут хороши.

28 июля - День Святого Владимира

28 июля православные вспоминают великие деяния равноапостольного князя Владимира и чтят его светлую память.

28 июля - День Святого Владимира
28 июля - День Святого Владимира

Святой Владимир — твой защитник

Пусть укажет тебе путь.

На мир, отбросив все сомненья,

Позволит с радостью взглянуть.

Пусть дарит этот день надежду,

Радость, исполнение мечты.

Лучше станет жизнь, чем прежде.

Пусть все будет, как захочешь ты.

***

Вовка, Вовочка, Владимир,

Поздравления принимай.

Будет судьбой всегда хранимый,

И по жизни бед не знай.

Будь здоровым, невредимым,

Достигай любых вершин.

Будь счастливым и любимым,

С днем поздравляю именин.

***

Я тебя, Володя, нынче

Поздравляю от души.

Отмечаешь именины,

Дни пусть будут хороши.

Пусть заступник твой небесный

В трудный час поможет.

Пусть тебя печаль и грусть

Никогда не гложет.

У Владимира святого

Попроси здоровья.

Жизнь полна пусть будет миром,

Лаской и любовью.

***

С Днём Владимира святого

Поздравляю от души,

Счастья самого большого

Пожелаю на всю жизнь!

Пусть великий наш креститель

Верой сердце озарит

И, как истинный хранитель,

От напастей защитит!

***

Гордость в имени Владимир,

Власть над миром и судьбой.

Будешь радостным, любимым,

Ангелок рядом с тобой!

Пусть подарит он успехи,

Тихой мудрости уют!

И здоровье будет крепким,

Пусть все горести уйдут.

***

Сегодня пусть за окнами

И в сердце светит солнце,

Сопутствуют лишь самые

Яснейшие эмоции,

Теплейшие желания,

Мечты осуществятся,

А новые, что сменят их,

Вновь станут исполняться.

И пусть Святой Владимир в дом

Направит луч достатка,

Избавит от любых проблем,

И сделает жизнь сладкой.

***

С Днем Владимира поздравлю

Весь народ славянский,

Ведь когда-то князь Владимир

Дал нам христианство.

До сих пор стоит с крестом

На Днепровской круче,

Защищает свой народ

Верою могучей.

Всем желаю в этот день

Я добра и силы

Чтобы вера во Христа

Мир наш сохранила.

Источник: pozdravok.ru

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