Закатываем помидоры на зиму самым простым и быстрым способом

Наверное, трудно представить стол русского человека без маринованных или соленых помидоров зимой. Эта консервированная закуска идеально сочетается с картофелем, макаронами либо с другими гарнирами. Сегодня мы поделимся с вами самым простым рецептом маринованных помидоров, которые зимой обязательно порадует вас и ваших гостей за праздничным столом.
Для приготовления такой консервации на банку объемом 1 л нам потребуется 600 г помидоров, пол-литра воды, чеснок 2 зубчика , сахар 70 г, соль 10 г, лавровый лист - одна штучка, черный и душистый перец по вкусу, уксус 9% - одна столовая ложка.
Для заготовки помидоров нужно выбирать плоды достаточной спелости без внешних повреждений, чтобы в итоге не получить помидорную кашу.
Банке для закручивания помидоров заранее нужно простерилизовать любым удобным для вас способом. В них сначала выкладываем очищенные чеснок и все специи.
Каждую помидорку в том месте, где росла веточка, нужно несколько раз наколоть зубочисткой. Уложите их в банки, но не утрамбовывайте их слишком плотно, чтобы они не полопались. Как только вы всё уложили по баночкам, помидоры нужно залить кипятком и закрыть крышками.
Сразу приступаем к приготовлению маринада, который придаст нашим помидоркам необычный вкус. Для его приготовления наливаем в кастрюлю воду из указанного расчёта, в неё добавляем соль и сахар. Всё перемешиваем, доводим до кипения. Снимаем наш маринад с огня и доливаем в его в него уксус.
Из банок с помидорами выливаем воду в раковину, и сразу заливаем помидоры горячим маринадом. Банки закатываем стерилизованным и крышками, переворачиваем вверх дно и помещаем их под шубу остывать до комнатной температуры.