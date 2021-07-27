Что можно посадить в конце июля на даче и в саду?
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Что можно посадить в конце июля на даче и в саду?

9:20:317/27/2021Фото: pxhere
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Главный фактор выбора культуры, это сроки её созревания. То есть те культуры, которые зреют от 90 до 120 дней, для посадки в июле уже не подходят.

рассада
Некоторые культуры можно посадить на второй урожай

Подходит к концу второй месяц лета 2021 года. У огородников и дачников уже начинаются сборы первых урожаев и многие думают что время для посадок уже упущено. Однако это совсем не так.

Июль - это очень благоприятное время для посева многих культур, которые имеют скороспелые сорта. Такая посадка позволяет получить осенью второй урожай.

Самыми благоприятными для посадок летом считаются различные культуры , которые обладают скороспелостью. К таким относятся шпинат и некоторые виды салатов. Они чувствительны к продолжительности светового дня поэтому довольно рано начинают идти стрелку. Поэтому к июлю сочной зелени салатов, как правило, на наших столах уже не бывает. Для того чтобы обеспечить себе поступление зелени не только в свежем виде, но и заготовить её на зиму в виде заморозок, то самое время посадить эту зелень именно сейчас.

Главный фактор выбора культуры, это сроки её созревания. То есть те культуры, которые зреют от 90 до 120 дней, для посадки в июле уже не подходят.

Благоприятно в это время высаживать морковь, свёклу, редьку и редьку дайкон. Все эти культуры благоприятно переносят первые заморозки и успеют вызреть к моменту сбора урожая перед снегом. Эти культуры, собранные непосредственно перед закладкой на хранение, очень хорошо сохраняются всю зиму.

Из зелени в июле можно высаживать кресс-салат, листовой салат, рукколу и шпинат, укроп и петрушку, а также лук-порей.

Из овощей на второй урожай в открытый грунт можно высаживать редис, морковь, свеклу, редьку и бобовые культуры.

Если у вас есть хорошая теплица, которая долго держит тепло, можно в июле высадить рассаду огурцов и цветной капусты. Дозревать они будут в теплицах, что позволит собирать вам урожай даже при наличии первого снега.

В саду в июле можно заняться посадками цветов. Идеально приживаются в это время бархатцы, нарциссы, гладиолусы, фиалка и роза.

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