Иск к Шнурову на 19,5 млн рублей подала экс-солистка группы "Ленинград"

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову. Она требует взыскать с него 19,5 млн рублей - это исполнительские отчислений.
"Иск заявлен на 19,5 миллиона рублей, но эта сумма не окончательная, она будет скорректирована, когда все площадки пришлют данные об исполнении", - цитирует ТАСС ее адвоката Романа Лалаяна.
По его словам, доверительница в досудебном порядке договориться с музыкантом. Однако в компании Шнурова заявили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за 1000 рублей.
"Она такой договор не подписывала", - утверждает юрист. Речь идет именно об исполнительских, а не авторских отчислениях.
Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал более 60 млн просмотров на YouTube. В 2016 году Вокс покинула группу. Она решила начать сольную карьеру. Однако в "Ленинграде" сказали, что Сергей Шнуров ее уволил.