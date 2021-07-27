Иск к Шнурову на 19,5 млн рублей подала экс-солистка группы "Ленинград"
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Иск к Шнурову на 19,5 млн рублей подала экс-солистка группы "Ленинград"

10:02:387/27/2021
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Алиса Вокс претендует на исполнительские отчисления. Но в компании Шнурова заявили, что она якобы передала право на отчисления по 39 песням за 1000 рублей.

Экс-солистка "Ленинграда" подала к Шнурову иск на 19,5 миллиона рублей

Бывшая солистка группы "Ленинград" Алиса Вокс подала в суд иск к певцу Сергею Шнурову. Она требует взыскать с него 19,5 млн рублей - это исполнительские отчислений.

"Иск заявлен на 19,5 миллиона рублей, но эта сумма не окончательная, она будет скорректирована, когда все площадки пришлют данные об исполнении", - цитирует ТАСС ее адвоката Романа Лалаяна.

По его словам, доверительница в досудебном порядке договориться с музыкантом. Однако в компании Шнурова заявили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за 1000 рублей.

"Она такой договор не подписывала", - утверждает юрист. Речь идет именно об исполнительских, а не авторских отчислениях.

Вокс работала в группе "Ленинград" более трех лет. Наибольшую популярность ей принесло исполнение песни "Экспонат", клип на которую собрал более 60 млн просмотров на YouTube. В 2016 году Вокс покинула группу. Она решила начать сольную карьеру. Однако в "Ленинграде" сказали, что Сергей Шнуров ее уволил.

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