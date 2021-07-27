Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 26 июля 2021 года
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Отличная неделя начнется у трех знаков зодиака с 26 июля 2021 года

1:00:197/27/2021,Руби МирандаФото: pixabay
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Все основные «вспышки» июля произошли в течение первых трех недель, а эта последняя неделя для некоторых может оказаться весьма позитивной и многообещающей

Неделя 26 июля начинается с Солнца в знаке зодиака Лев, а для Тельца, Льва и Весов предстоят великие дела
Неделя 26 июля начинается с Солнца в знаке зодиака Лев, а для Тельца, Льва и Весов предстоят великие дела

У трех знаков зодиака, у которых 26 июля 2021 года будет отличная неделя, есть много причин поблагодарить астрологов за их благосклонность.

По мере того, как мы приближаемся к концу июля 2021 года, мы также можем подвести итоги того факта, что мы уже на грани; остальная часть месяца - Easy Street.

Неделя 26 июля начинается с Солнца в знаке зодиака Лев, а для Тельца, Льва и Весов предстоят великие дела.

Все основные «вспышки» произошли в течение первых трех недель, а эта последняя неделя для некоторых может оказаться весьма позитивной и многообещающей, пишет https://www.yourtango.com

Сейчас мы находимся в сезоне Льва, который всегда раскрывает то, что есть хорошего, даже если наше эго также становится немного «расширенным».

Это нормально - эго существует по какой-то причине, и, хотите верьте, хотите нет, дело в выживании. Эго существует, чтобы защищать нас, сохранять бдительность и бдительность.

Когда мы вырываем это из-под контроля, это становится проблемой.

Но проблемы не собираются ошеломить нас на этой неделе, на самом деле, для этих трех знаков зодиака они будут несколько несуществующими ...

Знаки зодиака, у которых с 26 июля 2021 года будет отличная неделя:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Это неделя, когда вам нужно доверять своей интуиции и идти ей навстречу.

В основном это касается любви и знакомства с кем-то получше, а это означает, что у вас возникнут проблемы с доверием, и вам придется решать, что делать: тонуть или плавать.

Если погружение означает отступление и избавление от потребности в дальнейшем контакте с этим интересующим человеком, тогда советом здесь будет плавание.

Вселенная на вашей стороне, Телец, когда дело касается любви и доверия.

Пришло время отдаться небольшой уязвимости; да, это страшно, но, как мы все знаем, невозможно испытать любовь, не опасаясь сопутствующей сердечной боли .

Это просто риск, но вполне возможно, что на него стоит пойти. Рискните и сделайте эту неделю отличной.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сейчас ваш сезон, и вы должны признать: вы его чувствуете.

И хотя вам нравится чувствовать позитивный момент, было бы разумно обратить внимание на другие вещи в своей жизни, например, на работу или карьеру.

На этой неделе хорошо то, что у вас есть такая возможность, и вам посоветуют ею воспользоваться.

Это тот вид вещей, который будет расти в геометрической прогрессии, и если вы попадете на борт сейчас, вы будете в отличной форме позже.

Звучит как вложение, но звезды говорят, что это больше ... здесь есть толчок, чтобы потратить деньги, купить себе что-то потрясающее и, возможно, немного смешное.

Похоже, трата денег принесет тебе деньги, Лев. Готовы ли вы начать инвестировать? Звезды говорят: «СДЕЛАЙТЕ ЭТО». В конце концов, кто может отказаться от большой расплаты?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Юпитер - ваш друг, Весы. Вы знали об этом? Что ж, теперь вы это делаете, и его влияние приходит, чтобы очистить все, что могло остаться от эмоциональной перегрузки предыдущей недели.

Вы только что освободились - возможно, от любовника, партнера, друга - даже от рабочей ситуации.

Вы ЛЮБИТЕ свободу; вы преуспеваете в этом чудесном чувстве независимости, но вместе с вашей битвой за свободу пришло и несколько грубых ошибок, и это именно то, что будет устранено на этой неделе.

Ваша прекрасная неделя наступает в результате того, что вы окончательно окончательно окончательно закончили, независимо от того, какие у вас были связи с этим человеком или ситуацией.

Юпитер расширяет ваш кругозор и дает вам то, что вам нужно 28-го числа - Оставайтесь милыми, Весы!

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