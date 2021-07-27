В Турции призвали Россию смириться с поставками оружия Украине

Поставки Турцией оружия для Украинских вооруженных сил не должны беспокоить власти России, отношения российских и турецких властей не испортятся под влиянием данного факта. Об этом рассказал профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.
Отношения Анкары и Киева будут продолжать развиваться и далее и Москва должна с этим считаться. По словам специалиста Украина не станет мощнее России оттого, что у нее появится несколько десятков беспилотников.
- Западные страны, Соединенные Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница, — подчеркнул он.
Хорошие взаимоотношения, которые Турция поддерживает как с Россией так и с Украиной, может стать положительным моментом в переговорах между Москвой и Киевом.
- Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свет, — отметил Унал.
В начале июля от украинского президента Владимира Зеленского поступила информация, что существует договоренность с Анкарой о поставке турецких беспилотников. По его словам специалисты из ВСУ уже прошли обучение в Турции по управлению Bayraktar TB2. Также Зеленский анонсировал строительство современного корвета силами Турции до 2023 года. Первая поставка беспилотного комплекса была произведена 15 июля.
Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск" Турция несколько дней назад была готова прекратить перелеты российских туристов на свои курорты из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом в стране, пишет "Лента".