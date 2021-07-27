Когда огражденный 2-метровым забором парк Бердска будут закрывать от горожан, стало известно
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Когда огражденный 2-метровым забором парк Бердска будут закрывать от горожан, стало известно

12:41:377/27/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор компании Артем Новиков рассказал "Курьер. Среда. Бердск", когда парк города будет полностью закрыт забором.

Парк Бердска защищен забором
Парк Бердска защищен забором

В городском парке Бердска продолжается установка забора. Этим, напомним, занимается ООО «РСУ Сибирь». Директор компании Артем Новиков рассказал "Курьер. Среда. Бердск", когда парк города будет полностью закрыт забором. Сдача объекта состоится в срок - 30 августа 2021 года. В рамках всего контракта благоустройство парка завершено на 80%. А по строительству забора - в районе 70%.

- Уже вышли на ул. Свердлова. Думаю, до конца этой недели закончим ставить столбы. Параллельно ведется монтаж. Пока не принято решение, как будут закрываться ворота. Конструкцией не предусмотрено это. Как я понимаю, забор будет не просто декоративным. Он будет закрываться в рамках ЧС. Возможно, во время проведения салюта, чтобы на территории парка не было посторонних людей, а пиротехники смогли отработать этот момент без проблем.

Также Артем Леонидович рассказал, какие сложности возникли у компании во время благоустройства столь важного объекта города:

- По ул. Свердлова проходят два силовых кабеля, пришлось копать все вручную под каждый столбик на протяжении четырех дней. И тот факт, что мальчик сломал ногу на площадке, оставил осадок.

Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск", забор будет два метра в высоту, железный, покрашен двухкомпонентной краской. Парк будет огорожен по периметру — это порядка 1200 метров, предусмотрено 6 ворот, 12 калиток. Парк будет открыт для прохода горожан. При этом по ул. Карла Маркса проложен силовой кабель, поэтому забор слегка сдвинули. Возможно, там будет тротуар.

Забор обещают сделать красивым — по проекту в нем предусмотрены декоративные украшения.

Ограждение центрального парка в Бердске — последний этап его реконструкции. Вся реконструкция — и забор и детский городок сдается в один день.

Также в этом году в парке планировалось устройство проездов и пешеходных дорожек, обустройство детской площадки - скамейки, песочницы, качалки, скульптура из стеклопластика "Влюбленные" с часами, озеленение - посадка деревьев и кустарников. Высадят более 6000 штук различных цветов, около 200 деревьев и кустарников.

Напомним, что в 2020 году бердский парк благоустраивали на сумму 37 млн рублей. Контракт заключали с компанией «РСУ-Сибирь», выигравшей аукцион. Фирма снизила сумму подряда почти на 4 млн рублей. Артем Леонидович уточнил, что в этом году работы проводятся на 27 млн рублей.

Забор почти готов
Забор почти готов

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