28 июля 2021 года – День крещения Руси: Что должен знать каждый россиянин о важной дате. Приметы дня
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28 июля 2021 года – День крещения Руси: Что должен знать каждый россиянин о важной дате. Приметы дня

1:20:507/27/2021Фото: Моя планета
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Кровопролитное событие, когда язычники принесли в жертву живых людей, чрезвычайно впечатлило князя Владимира и он в спешном порядке стал искать новую религию для объединения народа.

князь Владимир
Князю Владимиру предлагали разные религии

До крещения Русь представляла собой языческое государство из разобщенных славянских языческих племен. Во времена правления князя Владимира многие жили обособленно племенами, что не позволяло Руси развиваться ни в политическом ни в военном плане - единения у народы не было.

Князь пришёл к выводу, что государству нужна единая религия, которая поможет сплотить все племена в единое целое. Для этого на одном из холмов города он возвел капище идолов, состоящие из деревянных славянских божков. Однако никто туда ходить и поклоняться и не стал.

В те времена у язычников было принято приносить жертвы и однажды по какому-то случаю решено было принести в жертву мальчика, отец которого к тому времени уже исповедовал христианство. Отец этому воспротивился, а разъяренная толпа расправилась и с отцом и с мальчиком. Они стали первыми мучениками, погибшими погибшими за веру в Христа на территории Руси.

Это кровопролитное событие чрезвычайно впечатлило князя Владимира и он в спешном порядке стал искать новую религию для объединения народа. В качестве неё князю Владимиру предлагали мусульманство, иудаизм и христианство. Каждую религию он пытался примерить к русскому народу, изучая обычаи каждого верования, однако ближе всех к русской душе ему показалось именно христианство. Да и он помнил о том, что христианство уже принимала его бабка - княгиня Ольга.

К этому моменту Византия, которая к тому времени была христианским государством, попросила военной помощи у князя Владимира. За её оказание князю была в жёны обещана сестра императора Византии Анна. Князь Владимир с военным походом отправился в Херсонес. Военная помощь была оказана, однако отдавать замуж за него Анну никто не спешил, поскольку он был язычником, а она исповедовала христианство. Поскольку Владимир уже пришёл к тому что всю Русь нужно крестить , он начал готовиться к обряду крещения но непосредственно перед ним потерял зрение. Откладывать мероприятие не стали, а в момент крещения, когда один из епископов положил руку на голову князю Владимиру, зрение к нему вернулось.

Князь Владимир женился на Анне, а своё прозрение воспринял как символ того, что ему нужно новым взглядом посмотреть на развитие Руси. Поэтому, взяв с собой несколько священников, он отправился домой. По возвращении в Киев князь распорядился чтобы все те, кто желает проживать на территории Руси, приняли христианство.

Народу особо не сопротивлялся, поскольку князя любили и очень уважали . Массовое крещение Руси в водах Днепра состоялось 28 июля 988 года. Это было самое массовое крещение народа за всю историю. На протяжении еще многих многих лет православие продолжало бороться с проявлениями язычества . В конце концов христианство одержало победу.

Традиции и приметы дня

Хотя этот праздник связан с христианством и православием, церковных запретов в этот день нет. Люди ходили в храм, молились, а после этого приступали к своим ежедневным обязанностям.

Этот день воспринимали, как поворотный к осени, а потому тщательно наблюдали за погодой. Если сегодня был солнечный день, обязательно старались выйти постоять под солнечными лучами, поскольку им переписывались целебные свойства.

Наблюдали за листьями липы: если они уже пожелтели, значит осень будет ранней.

Дождь 28 июля с самого утра, обещал солнечный день. Если после дождя не было радуги, это значило что впереди людей ожидает много солнечных дней.

Вечерние туманы, начинающиеся с этого дня, обещали дождь на завтра. А громко стрекочущее кузнечики - жару.

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