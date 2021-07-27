Как обезопасить себя от болезней в Ильин день 2 августа 2021 года? Что нужно сделать в особый праздник
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Как обезопасить себя от болезней в Ильин день 2 августа 2021 года? Что нужно сделать в особый праздник

2:20:417/27/2021Фото: pxhere
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Если человек сильно болел, то росу или дождевую воду набирали в кувшин, в него опускали руку больного и тоже трижды читали слова этого заговора, после чего воду выливали на землю.

болото, река
Купаться в водоемах с этого дня уже не разрешалось

Ветхозаветного пророка Илью , которого почитают не только христиане но и мусульмане, православная церковь почитает всегда 2 августа. В народе этот день называется Ильин день , и в этот праздник у народа существовали свои особенные традиции, запреты и ритуалы, способные принести удачу или излечиться от болезней.

Довольно часто в первое время празднования этого дня пророка отождествляли со славянским божеством Перуном, который управлял угрозами и молниями. К этому празднику относились с почтением и опаской, боясь попадания молнии в дома деревень.

Считалось что и дождями управляет пророк Илья - якобы он развозит воду для небожителей и от того, что она расплескивается, идёт дождь.

В древние времена в этот праздник обязательно приносили жертву. Часть жертвенного мяса отдавали в храмы, а другую часть забирали к себе домой.

В этот день очень целебной считалось роса и дождевая вода. Именно с ними проводились многие обряды в этот день. Росой было принято с утра умываться, девушкам она дарила молодость и красоту , больные люди старались получить исцеление. Так, нужно было умыться трижды росой , и после каждого умывания нужно было произнести слова заговора:


Если человек сильно болел, то росу или дождевую воду набирали в кувшин, в него опускали руку больного и тоже трижды читали слова этого заговора, после чего воду выливали на землю.

Для того, чтобы не навредить своему здоровью, со 2 августа строго запрещалось купаться в природных водоемах. Во-первых, вода к этому времени уже становилась холодной, потому что ночи были прохладными, а дневное тепло не могло нагреть воду до комфортной температуры. А во-вторых, вода к этому времени уже приобретала неприятный запах и начинала свести. Считалось, что купание в такое воде вызовет простудные  заболевания или нанесет вред коже.

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