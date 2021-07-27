В Бердске хулиганы оставили без воды сотни жителей

В Бердске случилась очередная коммунальная авария. На этот раз без воды остались несколько многоквартирных и частных домов. Выяснилось, что все произошло из-за хулиганов, которые вырвали пожарный гидрант.
Об этом сообщили в КБУ – к ним обратились жители с территории санатория Бердский. Выяснилось, что гидрант был вырван в районе дома №30 БДО. Поэтому, водоснабжение прекратилось в дома №30, 32, 34, 37. Также без воды сидят жители 20 домов на улице Морской.
Сейчас специалисты работают над устранением аварии. Организован подвоз воды.