В Бердске хулиганы оставили без воды сотни жителей
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В Бердске хулиганы оставили без воды сотни жителей

12:25:207/27/2021Фото: pixabay
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Вандалы вырвали пожарный гидрант.

Без воды остались жители нескольких домов Бердска

В Бердске случилась очередная коммунальная авария. На этот раз без воды остались несколько многоквартирных и частных домов. Выяснилось, что все произошло из-за хулиганов, которые вырвали пожарный гидрант.

Об этом сообщили в КБУ – к ним обратились жители с территории санатория Бердский. Выяснилось, что гидрант был вырван в районе дома №30 БДО. Поэтому, водоснабжение прекратилось в дома №30, 32, 34, 37. Также без воды сидят жители 20 домов на улице Морской.

Сейчас специалисты работают над устранением аварии. Организован подвоз воды.

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