Как работаем и отдыхаем в августе 2021 года? Производственный календарь
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Как работаем и отдыхаем в августе 2021 года? Производственный календарь

3:20:377/27/2021Фото: Википедия
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Если вы не планируете отпуск, а просто то собираетесь отдохнуть несколько дней на природе, то вам следует рассчитывать на в августе только на обычные выходные.

В августе нет государственных праздников

Последний месяц лета у всех жителей России ассоциируется с его окончанием и подготовкой к новому учебному году, а также с самыми благоприятными днями, когда уже не слишком жарко, а сезон в курортных местах называют бархатным. Это один из самых любимых россиянами месяцев для отпуска.

Независимо от того, собираетесь ли вы в поездку или просто выехать за город, погода остаётся довольно благоприятной. Однако, если вы не планируете отпуск, а просто то собираетесь отдохнуть несколько дней на природе, то вам следует рассчитывать на в августе только на обычные выходные дни, поскольку государственных праздников в августе не предвидится.

Праздники в этот месяц и конечно же есть, однако они не являются государственными выходными днями. Так, например, 2 августа отмечается День ВДВ, День офицера отмечается 21 августа, а 22 наступает День государственного флага. Среди православных праздников на август выпадают медовый, яблочный и ореховый спас, 28 августа верующие отметят Успение Пресвятой Богородицы, предшествовать которому будет Успенский пост с 14 по 27 августа.

Из 31 дня месяца 22 выпадают рабочими днями, 9 дней будут выходными.

Производственный календарь высчитал нормы рабочего времени, которые в этом месяце составлены так:


  • Если ваша рабочая неделя состоит из 40 рабочих часов, то в августе вы от работаете 176 часов.
  • Если вы работаете 36 часов в неделю, то за месяц положено будет отработать 158,4 часа.
  • 105,6 часа вам положено будет отработать за август, если ваша рабочая неделя составляет 24 часа.

Август считается удачным месяцем для выбора отпуска, потому что он не содержит в себе праздников и дополнительных выходных, а значит отдыхать в августе очень выгодно.

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