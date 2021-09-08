7000 жалоб на побочные эффекты от вакцинации поступило в Росздравнадзор

О реакциях, возникших после введения препаратов от коронавируса, сообщили в Росздравнадзоре.
За все время, пока ведется прививочная компания, в медицинские учреждения обратились лишь 7 тысяч пациентов. По сравнению с числом вакцинированных по всей стране эта доля настолько мала, что нет причин говорить о проблемах с безопасностью вакцин (число обратившихся составляет 0,018%).
- На сегодняшний день на территории Российской Федерации в базу фармаконадзора поступило порядка 7 тыс. заявлений о 7 тыс. случаев нежелательных реакций, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных, от общего количества это минимальная доля. Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин, - сказала Алла Самойлова на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.