В Петербурге дети с коляской упали на рельсы на железнодорожном вокзале: Инцидент попал на видео

Накануне в Питере произошло серьезное ЧП. Там, на Московском вокзале прямо на рельсы упали дети с коляской. Инцидент попал на видео.
На кадрах видеозаписи видно, что мать идет с коляской и вторым ребенком. Вдруг женщина останавливается, а старший ребенок начинает катить коляску, в которой сидит 8-месячный ребенок. В итоге, оба ребенка падают на рельсы вместе с коляской. К счастью, им на помощь сразу бросились свидетели и сотрудники вокзала.
В итоге, спасенных детей госпитализировали с места ЧП. Они получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лица. По данным канала, инцидент произошел, когда семья из семи человек прибыла на вокзал, чтобы отправиться на отдых в Анапу.