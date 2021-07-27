В Петербурге дети с коляской упали на рельсы на железнодорожном вокзале: Инцидент попал на видео
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В Петербурге дети с коляской упали на рельсы на железнодорожном вокзале: Инцидент попал на видео

1:44:597/27/2021Фото: кадр Телеграм канала "112"
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Они получили серьезные травмы и оба госпитализированы.

Дети рухнули прямо на рельсы


Накануне в Питере произошло серьезное ЧП. Там, на Московском вокзале прямо на рельсы упали дети с коляской. Инцидент попал на видео.

На кадрах видеозаписи видно, что мать идет с коляской и вторым ребенком. Вдруг женщина останавливается, а старший ребенок начинает катить коляску, в которой сидит 8-месячный ребенок. В итоге, оба ребенка падают на рельсы вместе с коляской. К счастью, им на помощь сразу бросились свидетели и сотрудники вокзала.

В итоге, спасенных детей госпитализировали с места ЧП. Они получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лица. По данным канала, инцидент произошел, когда семья из семи человек прибыла на вокзал, чтобы отправиться на отдых в Анапу.


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