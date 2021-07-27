В Новокузнецке нашли прохожую, которая спасла выпавшего из окна малыша. Смотрите видео
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В Новокузнецке нашли прохожую, которая спасла выпавшего из окна малыша. Смотрите видео

2:24:047/27/2021Фото: скрин с видео
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Малыш сорвался со второго этажа дома.

Женщина спасла падающего ребенка

В Новокузнецке правоохранителям удалось разыскать женщину, которая спасла выпавшего из окна ребенка.

Напомним, 1,5-годовалый малыш выпал из окна второго этажа дома на Сибиряков-Гвардейцев. Родители находились дома, но занимались делами и не заметили, как ребенок подошел к окну. Они отвлеклись после того, как услышали крики на улице. После этого они выглянули в окно и увидели своего сны на руках у женщины.

Выяснилось, что в этот момент она шла по улице и увидела падающего малыша. К счастью, она успела его схватить. От шока родители забрали ребёнка, а имя спасительницы спросить забыли. Найти и отблагодарить её удалось только с полицией.

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