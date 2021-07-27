Главная молитва святому Владимиру, Крестителю Руси

Каждый, кто изучал историю Руси, знает что 28 июля 988 года князем Владимиром было принято решение о массовом крещении жителей Руси и принятии христианства, как основной государственной религии. Это событие позволило объединить разрозненные славянские времена, проживающие на территории Руси, в единый народ.
Это был очень важный политический и стратегический ход, который изменил течение истории. В качестве государственной религии князю Владимиру предлагалось и мусульманство, и иудаизм и христианство. Памятуя о том, что его бабка, княгиня Ольга, уже принимала христианство, а также примерив традиции и обычаи каждой религии, князь Владимир остановился именно на христианстве.
В этот день верующими принято молиться равноапостольному князю Владимиру о защите и спасении Родины от врага, о наделении правителей мудростью, а также возносятся молитвы об укреплении веры и об избавлении от грехов и пороков.
Поскольку накануне своего крещения князь Владимир ослеп, а в момент принятия крещения зрения к нему вернулось, люди считают, что он может оказать помощь и в лечении глазных заболеваний.
Молитва