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Главная молитва святому Владимиру, Крестителю Руси

5:20:437/27/2021Фото: Рувера
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Поскольку накануне своего крещения князь Владимир ослеп, а в момент принятия крещения зрения к нему вернулось, люди считают, что он может оказать помощь и в лечении глазных заболеваний.

икона
Именно благодаря князю Владимиру на Руси установилось христианство

Каждый, кто изучал историю Руси, знает что 28 июля 988 года князем Владимиром было принято решение о массовом крещении жителей Руси и принятии христианства, как основной государственной религии. Это событие позволило объединить разрозненные славянские времена, проживающие на территории Руси, в единый народ.

Это был очень важный политический и стратегический ход, который изменил течение истории. В качестве государственной религии князю Владимиру предлагалось и мусульманство, и иудаизм и христианство. Памятуя о том, что его бабка, княгиня Ольга, уже принимала христианство, а также примерив традиции и обычаи каждой религии, князь Владимир остановился именно на христианстве.

В этот день верующими принято молиться равноапостольному князю Владимиру о защите и спасении Родины от врага, о наделении правителей мудростью, а также возносятся молитвы об укреплении веры и об избавлении от грехов и пороков.

Поскольку накануне своего крещения князь Владимир ослеп, а в момент принятия крещения зрения к нему вернулось, люди считают, что он может оказать помощь и в лечении глазных заболеваний.

Молитва


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