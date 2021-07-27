Чем опасна сильная магнитная вспышка в начале августа 2021 года? Как пережить катаклизм без потерь
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Чем опасна сильная магнитная вспышка в начале августа 2021 года? Как пережить катаклизм без потерь

6:20:447/27/2021Фото: pxhere
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В этот период возможны головные боли, мигрени, гипертонические кризы, резкое падение артериального давления, приводящие к обмороку.

солнце
Начало месяца будет неблагоприятным

Первый неблагоприятный период для метеозависимых в августе 2021 года пройдёт 2 и 3 августа. День будет отмечен колебаниями геомагнитного поля, которые будут оценены как 3-х и 4-х балльные.

Недомогания в этот день могут ощутить люди, страдающие метеоневрозами, а также те, у кого есть серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, например перенесенные инфаркты, инсульты или тяжёлое гипертоническая болезнь.

Однако еще большего удара стоит ожидать 10 августа. Мощность колебаний геомагнитного поля составит 5 баллов, что существенно отразится на состоянии здоровья не только метеозависимых людей, но и тех, кто считается фактически здоровым и не имеет хронических заболеваний.

В этот период возможны головные боли, мигрени, гипертонические кризы, резкое падение артериального давления, приводящие к обмороку. Со стороны нервной системы могут быть раздражение, повышенная эмоциональность и бессонница. У людей с заболеваниями дыхательной системы могут возникнуть одышка и ощущение нехватки кислорода.

Рекомендуется заранее начать прием растительных успокаивающих препаратов, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Они помогут сохранять спокойствие и не паниковать в случае появления недомогания. Помимо этого эти препараты могут поспособствовать более качественному засыпанию.

Следующие рекомендации касаются абсолютно всех, кто страдает от перемен погоды и магнитных бурь. В неблагоприятные периоды стоят сделать своё питание более легким, отказаться от употребления кофе , алкоголя, добавить в рацион больше свежих овощей и фруктов.

Рекомендуется в такие дни не перегружать себя физически, отказаться от посещения спортивных залов и фитнеса. Больше времени нужно давать себе для отдыха в течение рабочего дня. Постарайтесь не нервничать и ни с кем не спорить, не вступать в конфликты. Благоприятно скажутся на состоянии здоровья пешие прогулки длительностью не менее 1 часа, а также проведение водных процедур, таких как контрастный душ и обливание прохладной водой по утрам.

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