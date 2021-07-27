Пасынок Стаса Михайлова женился на Кате Гавелас из Греции
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Пасынок Стаса Михайлова женился на Кате Гавелас из Греции

3:13:157/27/2021Фото: Инстаграм
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27-летний Андрей Канчельскис-младший, сыграл свадьбу с возлюбленной Катей Гавелас.

Супруга родом из Греции


Сын жены Стаса Михайлова Инны Михайловой женился на гречанке. 27-летний Андрей Канчельскис сыграл свадьбу с Катей Гавелас. Свадьба прошла 25 июля в Греции. Мама жениха опубликовала кадры с церемонии в своем профиле в Инстаграм. Примечательно, что пара вместе уже 7 лет. Познакомились они в Лондоне – молодожены учились в Оксфорде.

Андрей — сын Инны Михайловой и ее первого мужа, футболиста Андрея Канчельскиса. От спортсмена у женщины есть также дочь Ева. Со Стасом Михайловым в браке Инна с 2010 года, свадьбу пара сыграла в 2011-м. У супругов двое совместных детей — Иванна и Мария.


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