Пасынок Стаса Михайлова женился на Кате Гавелас из Греции

Сын жены Стаса Михайлова Инны Михайловой женился на гречанке. 27-летний Андрей Канчельскис сыграл свадьбу с Катей Гавелас. Свадьба прошла 25 июля в Греции. Мама жениха опубликовала кадры с церемонии в своем профиле в Инстаграм. Примечательно, что пара вместе уже 7 лет. Познакомились они в Лондоне – молодожены учились в Оксфорде.
Андрей — сын Инны Михайловой и ее первого мужа, футболиста Андрея Канчельскиса. От спортсмена у женщины есть также дочь Ева. Со Стасом Михайловым в браке Инна с 2010 года, свадьбу пара сыграла в 2011-м. У супругов двое совместных детей — Иванна и Мария.