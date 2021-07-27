В Благовещенске суд арестовал мастера спорта по пауэрлифтингу за смерть главы Минцифры Александра Курдюкова

В Благовещенске городской суд арестовал местного жителя, по вине которого погиб министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Под стражей мужчина пробудет два месяца.
Напомним, конфликт между Курдюковым и местным жителем произошел 17 июля на турбазе. Он закончился дракой, а 24 июля министр скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", был задержан 39-летний мужчина.
Но подозреваемый был арестован в рамках уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция по ней – до 15 лет лишения свободы.
Примечательно, что обвиняемый – Алексей Шкарин, мастер спорта по пауэрлифтингу.