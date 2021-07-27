В Благовещенске суд арестовал мастера спорта по пауэрлифтингу за смерть главы Минцифры Александра Курдюкова
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В Благовещенске суд арестовал мастера спорта по пауэрлифтингу за смерть главы Минцифры Александра Курдюкова

3:30:047/27/2021Фото: Министерство цифрового развития и связи Амурской области
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Подозреваемый забил министра до смерти.

Глава минцифры скончался в больнице

В Благовещенске городской суд арестовал местного жителя, по вине которого погиб министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Под стражей мужчина пробудет два месяца.

Напомним, конфликт между Курдюковым и местным жителем произошел 17 июля на турбазе. Он закончился дракой, а 24 июля министр скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", был задержан 39-летний мужчина.

Но подозреваемый был арестован в рамках уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция по ней – до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что обвиняемый – Алексей Шкарин, мастер спорта по пауэрлифтингу.

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