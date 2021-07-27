На Италию обрушился аномальный град размером с яблоко
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На Италию обрушился аномальный град размером с яблоко

3:36:277/27/2021Фото: Инстаграм
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Градины достигали 10 сантиметров в диаметре.

Италия снова пострадала от непогоды

В Италии произошло очередное ЧП. На этот раз на город Бершиа на севере страны обрушился крупный град. Отметим, что в воскресенье в городе началась гроза. И это было всего спустя несколько дней после сильнейшего шторма. В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, сильный ветер повалил деревья и сорвал десятки крыш в нескольких городах провинции Брешиа. А уже после грозы начался и град.

Примечательно, что некоторые градины достигали в диаметре 10 сантиметров. Как сообщают метеорологи, крупный град может пройти в Италии и в начале недели. Ожидается он на севере страны. Главный удар на себя примет долина реки По.

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