На Италию обрушился аномальный град размером с яблоко

В Италии произошло очередное ЧП. На этот раз на город Бершиа на севере страны обрушился крупный град. Отметим, что в воскресенье в городе началась гроза. И это было всего спустя несколько дней после сильнейшего шторма. В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, сильный ветер повалил деревья и сорвал десятки крыш в нескольких городах провинции Брешиа. А уже после грозы начался и град.
Примечательно, что некоторые градины достигали в диаметре 10 сантиметров. Как сообщают метеорологи, крупный град может пройти в Италии и в начале недели. Ожидается он на севере страны. Главный удар на себя примет долина реки По.