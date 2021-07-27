Лунный календарь стрижек и здоровья волос на август 2021 года
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Лунный календарь стрижек и здоровья волос на август 2021 года

7:20:157/27/2021Фото: pxhere
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Довольно часто какие-то составляющие лунного календаря могут вступать в противоречие друг с другом, поэтому самыми благоприятными днями называются те, когда все три фактора совпадают.

стрижка
Укорачивать волосы можно только в определенные дни

На состоянии здоровья волос сказываются сразу три составляющих, которые учитываются в лунных календарях.


  1. Прохождение луны по различным знакам зодиака, которые могут оказывать благоприятное или неблагоприятное воздействие на ваши волосы.
  2. Лунный день сам по себе.
  3. Фаза луны. Считается давно проверенным тот факт, что со стрижка волос на растущую луну способствует их быстрому отрастанию. Тем, кто устал часто подстригаться, рекомендуется стричься на убывающую луну. Волосы будут расти значительно медленнее.

Довольно часто какие-то составляющие лунного календаря могут вступать в противоречие друг с другом, поэтому самыми благоприятными днями называются те, когда все три фактора совпадают.

В целом, благоприятными днями для стрижки волос в августе 2021 года названы 2, 3, 6,9 10, 12, 13, 16, 18, 19, 27-29, 31 августа.

Если вы хотите ускорить рост волос, то выбирайте для стрижки 9, 12, 19, 20, 21 августа.

Для того, чтобы укрепить волосы и придать им более здоровый вид, для стрижки выбирайте 1, 28, 29 августа.

Стрижка 1, 12, 28, 29 августа способна улучшить ваше финансовое положение.

Временем для кардинальных перемен во внешности названа дата 22 августа.

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