Капитан Вадим Назимов разве "пакеты спасения" маме с ребенком, инвалиду и онкобольному в Бердске

Вадим Назимов, который помогал больным коронавирусом в Бердске, решил оказать помощь просто нуждающимся людям.
Напоминаем, Вадим Назимов - капитан третьего ранга, решил помогать людям в 2020 году, когда только началась вспышка коронавирусной инфекции, от чего многие остались без работы и средств на существование. Такая ситуация не оставила бердчанина равнодушным. Вадим Назимов решил стать волонтером и развозить пакеты с продуктами по домам Бердска. С тех пор ничего не изменилось: ни состав набора, ни желание помочь.
Сейчас Назимов помогает просто нуждающимся людям, поскольку карантин прошел, а бедные люди остались.
- Сейчас в кассе 1100 рублей. В июле было поступление 3500 рублей. Закупили три благотворительных пакета. Передали нуждающимся: матери одинокой с ребёнком, женщине-инвалиду, семье с онкобольным, - сообщает Вадим Икрамович.
При этом, помочь можно в любой момент. Эта система помощи основана на взаимодействии четырех инстанций: неравнодушные жители Бердска присылают пожертвования в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", которая передает эти деньги Вадиму Икрамовичу. Благотворительная организация "Наш город" передает ему адреса, ИП Щербаков, заведующий оптовым складом продуктов, собирает продуктовые наборы, в результате чего Вадим Назимов имеет возможность доставлять посылки тем, у кого нет средств, чтобы купить себе еды.
- Если кому-нибудь из этих людей нужна моя помощь, то звоните по телефону 8913-891-59-39. Других людей, прошу не беспокоить, - добавляет Назимов в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 27 июля.