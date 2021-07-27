Жена бизнесмена прогнала с площадки детей с аутизмом. Но на этом россиянка не остановилась
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Жена бизнесмена прогнала с площадки детей с аутизмом. Но на этом россиянка не остановилась

5:02:597/27/2021Фото: pixabay
0

Ее внучку напугала реакция ребенка, который «не разговаривает, мычит, кричит».

Женщину не устроили дети с аутизмом на площадке

Жительница Питера, которая выгнала детей с аутизмом с детской площадки рассказала, почему так поступила. Выяснилось, прогнавшей детей женщиной оказалась жена бизнесмена по имени Наталья Липская, проживающая в ЖК «Балтийская жемчужина», где произошел инцидент. Россиянка объяснила, что гуляла во дворе с внучкой, которую якобы напугала реакция ребенка с особенностями здоровья, который «не разговаривает, мычит, кричит». Женщина заявила, что не желает, чтобы ее внучка «на все это смотрела и офигевала».

Также она отметила, что живет в квартире в 127 квадратов, а поэтому может устанавливать во дворе свои порядки. Ей уже удалось прогнать с площадки детей из частного детского сада, а теперь она намерена разобраться и с детьми из реабилитационного центра.

Отметим, что работники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона «О социальной защите инвалидов».

Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Убийство семьи адмирала ВМФ России: что рассказала соседка
Не стало известного актера и комика
Президент Украины ввел санкции против богатейшей женщины России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мужчина услышал странный шум из кухни: находка его потрясла
Подробности убийства семьи адмирала: вот что рассказала дочь
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
91-летний дедушка прославился в сети шуткой над внучкой
аутизмвыгнала детейвыгнала детей с аутизмом
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поддерживаете мнение женщины?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСуд возобновил и сразу отложил процесс по иску на 9,6 млн рублей КБУ Бердска к экс-директору Кожину
4:56:24 7/27/2021
Суд возобновил и сразу отложил процесс по иску на 9,6 млн рублей КБУ Бердска к экс-директору Кожину
В России скончались 779 пациентов с коронавирусом за сутки на 27 июля
4:48:03 7/27/2021
В России скончались 779 пациентов с коронавирусом за сутки на 27 июля
БердскСК отказался заводить уголовное дело из-за сломанной ноги 8-летнего мальчика на качелях "гнездо" горпарка Бердска
4:40:40 7/27/2021
СК отказался заводить уголовное дело из-за сломанной ноги 8-летнего мальчика на качелях "гнездо" горпарка Бердска
200 новых зараженных коронавирусом нашли в Новосибирской области за сутки 27 июля
4:34:42 7/27/2021
200 новых зараженных коронавирусом нашли в Новосибирской области за сутки 27 июля
БердскПациентам с коронавирусом привозят лекарства домой и выдают в поликлиниках ЦГБ Бердска, заявила главврач Алла Дробинская
4:23:30 7/27/2021
Пациентам с коронавирусом привозят лекарства домой и выдают в поликлиниках ЦГБ Бердска, заявила главврач Алла Дробинская
Что должен делать каждый мусульманин в Гадир-Хум 28 июля 2021 года?
4:20:18 7/27/2021
Что должен делать каждый мусульманин в Гадир-Хум 28 июля 2021 года?
Бердск"Кондор" Бердска получил 1,3 млн рублей гранта за поиски останков фронтовиков
4:08:41 7/27/2021
"Кондор" Бердска получил 1,3 млн рублей гранта за поиски останков фронтовиков
БердскПокалеченные в парке Бердска получат 100 000 рублей страховки
3:53:39 7/27/2021
Покалеченные в парке Бердска получат 100 000 рублей страховки
На Италию обрушился аномальный град размером с яблоко
3:36:27 7/27/2021
На Италию обрушился аномальный град размером с яблоко
В Благовещенске суд арестовал мастера спорта по пауэрлифтингу за смерть главы Минцифры Александра Курдюкова
3:30:04 7/27/2021
В Благовещенске суд арестовал мастера спорта по пауэрлифтингу за смерть главы Минцифры Александра Курдюкова