Жена бизнесмена прогнала с площадки детей с аутизмом. Но на этом россиянка не остановилась

Жительница Питера, которая выгнала детей с аутизмом с детской площадки рассказала, почему так поступила. Выяснилось, прогнавшей детей женщиной оказалась жена бизнесмена по имени Наталья Липская, проживающая в ЖК «Балтийская жемчужина», где произошел инцидент. Россиянка объяснила, что гуляла во дворе с внучкой, которую якобы напугала реакция ребенка с особенностями здоровья, который «не разговаривает, мычит, кричит». Женщина заявила, что не желает, чтобы ее внучка «на все это смотрела и офигевала».
Также она отметила, что живет в квартире в 127 квадратов, а поэтому может устанавливать во дворе свои порядки. Ей уже удалось прогнать с площадки детей из частного детского сада, а теперь она намерена разобраться и с детьми из реабилитационного центра.
Отметим, что работники центра обратились в полицию с заявлением об оскорблении несовершеннолетних и о нарушении закона «О социальной защите инвалидов».