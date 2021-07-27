В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайты Навального
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В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайты Навального

5:14:097/27/2021Фото: Инстаграм
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Такое требование выдвинули в Генеральной прокуратуре РФ.

Сайты Навального заблокированы в РФ

В Роскомнадзоре объяснили, что заблокировали доступ к сайтам про оппозиционера Алексея Навального по требованию прокуратуры.

- На основании требования Генеральной прокуратуры России с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете), «Фонд защиты прав граждан» (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете) и общественного движения «Штабы Навального» (признано экстремистской организацией и запрещено), — говорится в сообщении.

Также в Роскомнадзоре отметили, что суд вынес решение о ликвидации этих организаций.

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оппозициязаблокировали сайтысайты Навального
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