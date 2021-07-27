В Роскомнадзоре объяснили, почему заблокировали сайты Навального

В Роскомнадзоре объяснили, что заблокировали доступ к сайтам про оппозиционера Алексея Навального по требованию прокуратуры.
- На основании требования Генеральной прокуратуры России с 26 июля Роскомнадзор ограничил доступ к информационным ресурсам, связанным с функционированием организаций «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете), «Фонд защиты прав граждан» (признан иноагентом и экстремистской организацией, суд принял решение о его запрете) и общественного движения «Штабы Навального» (признано экстремистской организацией и запрещено), — говорится в сообщении.
Также в Роскомнадзоре отметили, что суд вынес решение о ликвидации этих организаций.