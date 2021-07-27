Когда копать картошку?
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27.07
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Когда копать картошку?

8:20:057/27/2021Фото: pxhere
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В зависимости от региона и сорта картофеля, средние сроки его выкапывания приходится на период с конца августа и до середины сентября.

картофель
Сроки созревания картофеля везде разные

Приближается время сбора урожая картофеля во всех регионах России. Приступать к выкапываю этого корнеплода нужно в чёткие сроки, потому что их нарушение приведет к тому, что картофель у вас не будет храниться в течение зимы.

У слишком молодого картофеля защитная шкурка ещё слишком тонкая, она не позволит картофелю сохранится долгое время. Если же копать картофель поздно, то есть передержать его в земле, клубни могут начать свой рост и образовывать ростки. Большинство полезных веществ из клубня начнет переходить в ростки. Такой картофель тоже не пригоден для хранения на зиму.

В зависимости от региона и сорта картофеля, средние сроки его выкапывания приходится на период с конца августа и до середины сентября.

Для выкапывания картофеля лучше всего выбирать сухую погоду, когда светит солнце. Следите за прогнозами погоды, если предстоят затяжные дожди, лучше выбрать картошку чуть раньше, потому что дожди могут спровоцировать развитие на клубнях грибковых заболеваний.

Определить готовность клубней к хранению можно по внешним признакам. Самый первый признак, указывающий на то, что картофель пора выкапывать, это начинающая увядать ботва. Как только ботва начинает вянуть, нет смысла держать картофель в земле. Сроки уборки в таком случае составляют 2 недели, дальше урожай начнёт перегревать и может начаться гниение.

Второй способ предполагает выкапывание куста картофеля. Возьмите два клубня и потрите их друг от друга. Если кожура картофеля не избирается, значит клубни уже созрели.

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