Собака искусала ребенка: Хозяйка пса заплатит 30 тыс. рублей по суду в Новосибирске
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Собака искусала ребенка: Хозяйка пса заплатит 30 тыс. рублей по суду в Новосибирске

5:51:567/27/2021Фото: Pixabay
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Собака без намордника накинулась на ребенка. Пострадавшему пришлось терпеть уколы от бешенства и ходить на перевязки.

Собака без намордника покусала ребенка, за что хозяйка заплатит штраф

В Калининском районном суде Новосибирска рассмотрели иск по делу об укусах ребенка собакой на прогулке. Иск был инициирован районным прокурором Николаем Земеровым. В данном деле рассматривался размер компенсации морального вреда за нанесение повреждений несовершеннолетнему ребенку.

По материалам проверки ведомства установили, что в феврале 2021 года на улицу вывели животное без спецсредств (намордника и поводка), которые могут остановить собаку от укусов прохожих. На ул. 12 Декабря пес набросился на ребенка и нанес несколько укусов. После этого пострадавшему пришлось проходить курс антирабической терапии (собака не была привита от бешенства) и ходить на перевязки.

Хозяйка животного выплатит компенсацию в 30 тыс. рублей по решению суда, которое пока не вступило в силу.

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