Собака искусала ребенка: Хозяйка пса заплатит 30 тыс. рублей по суду в Новосибирске

В Калининском районном суде Новосибирска рассмотрели иск по делу об укусах ребенка собакой на прогулке. Иск был инициирован районным прокурором Николаем Земеровым. В данном деле рассматривался размер компенсации морального вреда за нанесение повреждений несовершеннолетнему ребенку.
По материалам проверки ведомства установили, что в феврале 2021 года на улицу вывели животное без спецсредств (намордника и поводка), которые могут остановить собаку от укусов прохожих. На ул. 12 Декабря пес набросился на ребенка и нанес несколько укусов. После этого пострадавшему пришлось проходить курс антирабической терапии (собака не была привита от бешенства) и ходить на перевязки.
Хозяйка животного выплатит компенсацию в 30 тыс. рублей по решению суда, которое пока не вступило в силу.