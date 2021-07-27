Кислород из ковидной реанимации использовали для кражи рельсов под Новосибирском

Охотоведа в Новосибирской области задержали при краже рельсов. Возможно, что кислород, который он использовал для сварочного аппарата, мог быть взят из местной больницы. Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на общественника Михаил Кондрюков. Он сообщил об этом в соцсетях и пояснил, что скорее всего, будет возбуждено дело.
По его информации, инцидент произошел еще 10 июня, а на месте преступления был задержан охотовед Куц на УАЗе. Второй автомобиль, которым управлял его сын Сергей, пытался скрыться от полиции. Местом работы Сергея Куца в соцсетях указана Природоохранная инспекция. В Новосибирской области работает одноименное учреждение. Общественник считает, что кислород мог быть взят в реанимации Убинской ЦРБ, где подрабатывал один из охотоведов.
- История с задержанием двух охотоведов на этом не заканчивается. У этих двух деятелей с Природнадзора оказался весьма влиятельный друг в погонах — Михаил Суша. Про дружбу и взаимные "интересы" полицейского с охотоведами в Убинском районе ходят легенды, - говорит общественник.
Именно последний подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но местные жители обратились в прокуратуру и потребовали провести проверку.