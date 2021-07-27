Весь город сотрясся: Взрыв прогремел на химзаводе, власти просят жителей не выходить на улицу

В немецком Леверкузене, который находится на федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия произошел взрыв, для жителей города объявлен максимальный уровень опасности.
Граждан просят закрыть все двери и окна и не выходить на улицу. Взрыв произошел на территории завода по производству химических препаратов Bayer, причина взрыва неизвестна, мощность была такой, что сотрясся весь город.
Утром 27 июля над территорией химзавода вверх поднялся большой столб дыма, воют сирены. Полиция перекрыла дороги вокруг предприятия, где произошло происшествие, местных жителей просят максимально обезопасить себя в своих домах и не дать воздуху с улицы проникнуть в помещение.
- По неизвестной ранее причине в Chempark Leverkusen произошел взрыв. Взвод пожарных и авиационная испытательная машина в действии. Жильцы, пожалуйста, переходите в закрытые помещения и держите двери и окна закрытыми, — говорится в сообщении организации в официальном Twitter.