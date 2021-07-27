«Российский» штамм коронавируса перестал быть опасным? Что ответили в ВОЗ
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«Российский» штамм коронавируса перестал быть опасным? Что ответили в ВОЗ

7:31:497/27/2021Фото: Pixabay
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В январе 2021 года в России начали фиксировать новую мутацию коронавируса. Все штаммы вносят в отдельный список.

В ВОЗ не стали относить мутацию вируса, обнаруженную в России к вызывающим беспокойство

Включенный в список вызывающих беспокойство новых мутаций коронавируса штамм АТ.1, который был зафиксирован в России, исключен из списка, который создан для мониторинга по всему миру. «Российский» штамм перестал быть таковым, так как не представляет угрозу мутирования и смены свойств вируса.

Еще в январе 2021 года вариант вируса AT.1 впервые обнаружили в России, а 9 июня внесли в список ВОЗ. При этом его не стали называть «российским», поскольку это может привести к стигматизации.

Список для мониторинга Alerts for Further Monitoring включает те штаммы COVID-19, которые представляют угрозу способностью менять свойства вируса. Также в организации есть отдельный список вариантов повышенного интереса (Variants of Interest), где и находятся выявленные относительно недавно «альфа», «бета» и другие варианты вируса (британский и южноафриканский).

С 31 мая разновидностям коронавируса, вызывающим обеспокоенность и интерес, стали присваивать наименования в виде заглавных букв греческого алфавита.

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