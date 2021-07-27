До 5000 рублей получат на сборы в школу семьи в Новосибирской области
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До 5000 рублей получат на сборы в школу семьи в Новосибирской области

9:02:447/27/2021Фото: Pixabay
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На 10 000 рублей имеют право студенты, поступившие в новосибирские вузы.

Выплаты денег перед школой предусмотрены в регионе для многодетных семей

В Новосибирской области на учете в органах соцзащиты состоит 34 тысячи многодетные семьи, в которых растут не менее 75 тысяч детей школьного возраста.

В регионе действует программа поддержки многодетных семей с детьми, которые учатся в школе — для них выделяется по 2 тысячи рублей на приобретение школьной формы. Родители в семьях, признанных малоимущими, могут получит по 300 рублей на ученика для приобретения канцтоваров. Многодетные родители первоклашек перед походом в школу получают по 5 тысяч рублей единовременной помощи. Об этом информирует правительство региона.

- Если ребенок поступил в организацию высшего образования, мера поддержки составит 10 тысяч рублей. Документы на выплаты принимаются до 31 декабря текущего года. Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, на обучение детей можно направить и средства областного семейного капитала. Это региональная мера социальной поддержки многодетных семей, которая действует в Новосибирской области с 2012 года, и является одним из приоритетных направлений реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер выплаты – 112 378,24 рубля. Также в регионе многодетные семьи активно заключают социальный контракт и направляют финансовую поддержку на подготовку детей к осенне-зимнему сезону, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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