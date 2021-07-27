Сауна «Хуторок» сгорела в Новосибирске. Смотрите видео

В Новосибирске вечером 27 июля произошел пожар в сауне.
«Хуторок», который расположен на улице Кавалерийской, загорелся с крыши. Огонь захватил всю площадь крыши двухэтажного здания, чем создал угрозу для соседних объектов в частном секторе. О пожаре сообщили в паблике АСТ-54.
- Огонь быстро распространился и полностью охватил крышу двухэтажного здания, создавая угрозу соседним строениям, — отмечается в сообщении.
Здание двухэтажное, построено из кирпича и шлакоблоков. В 17:31 стало известно о полной ликвидации огня, но работы по проливке обгоревших конструкций продолжаются.
Пострадавших нет, однако сотрудники пожарной части продолжают разведывать помещение.