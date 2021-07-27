За нападение на врача "скорой" завели уголовное дело после жалобы потерпевшего в СК в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего телесные повреждения врачу скорой помощи, сообщили вечером 27 июля в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Региональный СК возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).
По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе Новосибирска для оказания помощи ребенку. На пороге квартиры между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода.
- Конфликт перерос в причинение телесных повреждений подозреваемым медицинскому работнику, - уточнили в ведомстве.
Ситуацию взяло на контроль руководство следственного управления.
-С учетом мнения потерпевшего, озвученного в ходе личного приема, исполняющим обязанности руководителя следственного управления Бадулиным следователю дано поручение об инициировании вопроса о передаче материалов проверки по заявлению потерпевшего в производство следственных органов регионального следственного управления, - рассказали в областном СК.
Сейчас выполнен необходимый объем первоначальных следственный действий. Расследования дела с учетом собранных материалов завершится в короткие сроки.