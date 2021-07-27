За нападение на врача "скорой" завели уголовное дело после жалобы потерпевшего в СК в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За нападение на врача "скорой" завели уголовное дело после жалобы потерпевшего в СК в Новосибирске

7:40:477/27/2021
0

На пороге квартиры между 38-летним отцом и медиком возникла ссора из-за малозначительного повода. Конфликт перерос в драку.

Реаниматолог приехал на скорой и нарвался на грубость

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, причинившего телесные повреждения врачу скорой помощи, сообщили вечером 27 июля в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Региональный СК возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

По версии следствия, в ночь на 13 декабря 2020 года 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе Новосибирска для оказания помощи ребенку. На пороге квартиры между 38-летним отцом и врачом возникла ссора из-за малозначительного повода.

- Конфликт перерос в причинение телесных повреждений подозреваемым медицинскому работнику, - уточнили в ведомстве.

Ситуацию взяло на контроль руководство следственного управления.

-С учетом мнения потерпевшего, озвученного в ходе личного приема, исполняющим обязанности руководителя следственного управления Бадулиным следователю дано поручение об инициировании вопроса о передаче материалов проверки по заявлению потерпевшего в производство следственных органов регионального следственного управления, - рассказали в областном СК.

Сейчас выполнен необходимый объем первоначальных следственный действий. Расследования дела с учетом собранных материалов завершится в короткие сроки.

Убийство семьи адмирала ВМФ России: что рассказала соседка
91-летний дедушка прославился в сети шуткой над внучкой
Не стало известного актера и комика
Президент Украины ввел санкции против богатейшей женщины России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Что будет с организмом, если вставать рано утром каждый день
Теперь сердце: последние вести о Макsим не самые оптимистичные
«Приказ – раздеться до трусов»: что разозлило спортсменок
Мужчина услышал странный шум из кухни: находка его потрясла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

За нападение на врача "скорой" завели уголовное дело после жалобы потерпевшего в СК в Новосибирске
7:40:47 7/27/2021
За нападение на врача "скорой" завели уголовное дело после жалобы потерпевшего в СК в Новосибирске
«Российский» штамм коронавируса перестал быть опасным? Что ответили в ВОЗ
7:31:49 7/27/2021
«Российский» штамм коронавируса перестал быть опасным? Что ответили в ВОЗ
Дексаметазон при коронавирусе: как лечит, чем полезен и может ли быть опасен
7:25:39 7/27/2021
Дексаметазон при коронавирусе: как лечит, чем полезен и может ли быть опасен
Лунный календарь стрижек и здоровья волос на август 2021 года
7:20:15 7/27/2021
Лунный календарь стрижек и здоровья волос на август 2021 года
БердскТочечную застройку подозревают жители Бердска в сквере за ГДК: Началась вырубка кленов
7:19:01 7/27/2021
Точечную застройку подозревают жители Бердска в сквере за ГДК: Началась вырубка кленов
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
7:00:16 7/27/2021
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
БердскПервого кандидата в депутаты Госдумы от Бердска зарегистрировал облизбирком
6:34:57 7/27/2021
Первого кандидата в депутаты Госдумы от Бердска зарегистрировал облизбирком
Чем опасна сильная магнитная вспышка в начале августа 2021 года? Как пережить катаклизм без потерь
6:20:44 7/27/2021
Чем опасна сильная магнитная вспышка в начале августа 2021 года? Как пережить катаклизм без потерь
БердскРаковый ад Бердска: В выдаче опиумных препаратов онкобольному Константину Пономареву отказали медики ЦГБ. Смотрите видео
6:10:47 7/27/2021
Раковый ад Бердска: В выдаче опиумных препаратов онкобольному Константину Пономареву отказали медики ЦГБ. Смотрите видео
Весь город сотрясся: Взрыв прогремел на химзаводе, власти просят жителей не выходить на улицу
6:07:23 7/27/2021
Весь город сотрясся: Взрыв прогремел на химзаводе, власти просят жителей не выходить на улицу