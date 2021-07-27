Участников антиковидного митинга отправили за решетку: Люди протестовали против локдауна
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Участников антиковидного митинга отправили за решетку: Люди протестовали против локдауна

8:40:167/27/2021Фото: Pixabay
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В Ростове-на-Дону суд огласил приговоры жителям Владикавказа, участвовавших в массовых беспорядках весной 2020 года - в самом начале пандемии.

Сопротивление полиции во Владикавказе привело к заключению от пяти лет

20 апреля 2020 года в самом центре Владикавказа прошел стихийный несанкционированный митинг, на котором участники вышли протестовать против мер властей, направленных на борьбу с коронавирусом.

Люди вышли на улицу, чтобы сказать, что они остались без работы из-за введенной самоизоляции. Около двух с половиной тысяч участников не подчинились просьбам и требованиям сотрудников правоохранительных органов, которые просили людей разойтись. В ответ на вытеснение протестующих с площади они стали оказывать сопротивление — забрасывать полицейских камнями и другими средствами, в результате чего пострадали 17 находящихся на службе силовиков.

Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов оказались самыми ярыми в сопротивлении действиям полиции, о чем свидетельствуют записи видеокамер и показания самих сотрудников. Двое из подсудимых признали вину, остальные отказались ее признавать полностью.

По словам Бугулова, Кадырова и Окруашвили они случайно оказались на площади Свободы, а потом вовлеклись в общее настроение. Те кто признал вину получили по пять лет лишения свободы, остальным — от 5 лет и 3 месяцев до 5,5 лет заключения.

28 июля состоится суд, на котором рассмотрят дела еще пятерых участников прошлогодних событий, пишет "Коммерсантъ".

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