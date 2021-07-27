Участников антиковидного митинга отправили за решетку: Люди протестовали против локдауна

20 апреля 2020 года в самом центре Владикавказа прошел стихийный несанкционированный митинг, на котором участники вышли протестовать против мер властей, направленных на борьбу с коронавирусом.
Люди вышли на улицу, чтобы сказать, что они остались без работы из-за введенной самоизоляции. Около двух с половиной тысяч участников не подчинились просьбам и требованиям сотрудников правоохранительных органов, которые просили людей разойтись. В ответ на вытеснение протестующих с площади они стали оказывать сопротивление — забрасывать полицейских камнями и другими средствами, в результате чего пострадали 17 находящихся на службе силовиков.
Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов оказались самыми ярыми в сопротивлении действиям полиции, о чем свидетельствуют записи видеокамер и показания самих сотрудников. Двое из подсудимых признали вину, остальные отказались ее признавать полностью.
По словам Бугулова, Кадырова и Окруашвили они случайно оказались на площади Свободы, а потом вовлеклись в общее настроение. Те кто признал вину получили по пять лет лишения свободы, остальным — от 5 лет и 3 месяцев до 5,5 лет заключения.
28 июля состоится суд, на котором рассмотрят дела еще пятерых участников прошлогодних событий, пишет "Коммерсантъ".