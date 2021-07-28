Сосед забрался в чужую квартиру через балкон и избил пятерых девушек
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Сосед забрался в чужую квартиру через балкон и избил пятерых девушек

8:45:427/28/2021Фото: pixabay
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В полиции не реагировали на звонки пострадавших.

Полиция вовремя не отреагировала на обращение

Серьезное ЧП произошло накануне в Тюмени. Там мужчина напал на пятерых девушек, забравшись к ним через балкон. Выяснилось, что все произошло еще 23 июля. Одна из пострадавших опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фрагмент нападения, объяснение для полиции и фото нападавшего. Также она рассказала, что незнакомец ворвался к ним ночью и начал бить всех без разбора. Девушка отметила, что они обращались в правоохранительные органы по данному инциденту, потому как компания боялась, что мужчина может вернуться и прихватить с собой нож. Они несколько раз звонили в полицию. Но им говорили. Что нужно ждать.

В полиции заявили, что по сообщению о несвоевременном реагировании на обращение уже организована служебная проверка. Также уже установлены все стороны конфликта и проводится проверка.

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