Сосед забрался в чужую квартиру через балкон и избил пятерых девушек

Серьезное ЧП произошло накануне в Тюмени. Там мужчина напал на пятерых девушек, забравшись к ним через балкон. Выяснилось, что все произошло еще 23 июля. Одна из пострадавших опубликовала в своем аккаунте Инстаграм фрагмент нападения, объяснение для полиции и фото нападавшего. Также она рассказала, что незнакомец ворвался к ним ночью и начал бить всех без разбора. Девушка отметила, что они обращались в правоохранительные органы по данному инциденту, потому как компания боялась, что мужчина может вернуться и прихватить с собой нож. Они несколько раз звонили в полицию. Но им говорили. Что нужно ждать.
В полиции заявили, что по сообщению о несвоевременном реагировании на обращение уже организована служебная проверка. Также уже установлены все стороны конфликта и проводится проверка.