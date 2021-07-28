Гимнастку Симону Байлз из США сняли с Олимпиады в Токио 2021

Федерация спортивной гимнастики Америки сделала заявление после того, как четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз сняли с командного многоборья на Олимпийских играх в Токио.
- Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет каждый день проходить обследование для определения возможности получения медицинского допуска для дальнейших выступлений, — говорится в заявлении организации в Twitter.
Отметим, что ране спортсменка расплакалась во время интервью после того, как ее спросили о психологическом состоянии.