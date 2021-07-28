Гимнастку Симону Байлз из США сняли с Олимпиады в Токио 2021
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Гимнастку Симону Байлз из США сняли с Олимпиады в Токио 2021

10:00:517/28/2021Фото: pixabay
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В Федерации рассказали, что у нее есть медицинские проблемы.

Гимнастку из США сняли с соревнований

Федерация спортивной гимнастики Америки сделала заявление после того, как четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз сняли с командного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

- Симона Байлз снялась с финала командных соревнований из-за медицинских проблем. Она будет каждый день проходить обследование для определения возможности получения медицинского допуска для дальнейших выступлений, — говорится в заявлении организации в Twitter.

Отметим, что ране спортсменка расплакалась во время интервью после того, как ее спросили о психологическом состоянии.

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