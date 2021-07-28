Подросток напал с ножом на прохожего во время прогулки с собакой
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Подросток напал с ножом на прохожего во время прогулки с собакой

10:09:087/28/2021Фото: pixabay
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Между подростком и местным жителем, который выпивал на улице, произошел конфликт.

Подросток напал на мужчину

В Омске совершено нападение с применением холодного оружия. Инцидент произошел ночью 26 июля у дома №5 по ул. Чередовая. По результатам расследования, заведено уголовное дело.
Нападавшим является 16-летний молодой человек. Между подростком и местным жителем, который выпивал на улице, произошел конфликт. Теперь нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.
Отметим, что это не первое аналогичное преступление подростка.

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