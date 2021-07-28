Онкобольной Константин Пономарев получит обезболивающие в Бердске. Обращение к министру Хальзову
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Онкобольной Константин Пономарев получит обезболивающие в Бердске. Обращение к министру Хальзову

11:44:467/28/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Супруга Константина очень переживает за своего мужа. Женщина в отчаянии и сомневается, что в рамках бесплатной медицины можно получить хоть какую-то помощь. Ее супруга продолжают одолевать ужасные боли.

Супруга Елена очень беспокоится о своем муже Константине

Утро 28 июля в семье Пономаревых началось неспокойно. Супруга Константина Пономарева Елена еще сильнее забеспокоилась за состояние своего мужа, который болеет раком.

Что произошло?

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" 27 июля, онкобольной Константин Пономарев долгое время не может получить сильные наркотические препараты. Отметим, что мужчина имеет IV стадию опухоли. Он пережил 2 инсульта. Явившись в ЦГБ Бердска и попросив сильнодействующие лекарства, Пономареву выдали "трамадол", который в его ситуации просто бессилен. Как говорит жена Константина,  она вынуждена ставить супругу двойную дозу данного препарата. Сейчас мужчина кричит по ночам из-за адских болей.

- У него поражен весь организм. Мучают дикие боли в пояснично-крестцовой области. Когда он у меня сегодня ночью кричал, я думала соседи придут. Он очень мужественный человек. Однажды его так скрутило, а он дома один был,- поведала супруга заболевшего Елена.

Семья вызывала и врачей скорой помощи себе на дом. Медики также были удивлены, что лечащий доктор не выдал Пономареву нужных лекарств. Звонив в больницу неоднократно, супруга Константина долгое время не получала ответов об отказе в выдаче препаратов мужу. Лишь вчера, 27 июля, с женщиной связались и сообщили, что привезти опиумные лекарства не могут, так как служебная машина сломалась. Супруги в отчаянии и не знают, что делать. Состояние Константина крайне тяжелое. Самостоятельно пойти в больницу и отсидеть там очередь супруга Пономарева тоже не может, поскольку и сама после инсульта. У нее жутко болит нога.

Запрос в минздрав Новосибирской области

В связи с трудной ситуацией в семье "Курьер. Среда. Бердск" направил письмо-обращение на имя главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую и министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. В данном обращении содержится следующая информация:

1. Просим вас обратить внимание на Пономарева Константина Ивановича, 01.10.1960 года рождения. Пациент находится в терминальной 4 стадии заболевания раком. Ему не были вовремя выданы сильнодействующие препараты. Пациенту выдали «Трамадол», который не приносит нужных для лечения результатов. Снова явиться в отделение ЦГБ Константин не может, поскольку его состояние крайне тяжелое. Жена Константина Елена Пономарева, перенесла 2 инсульта и с трудом передвигается по квартире. Женщина неоднократно звонила в больницу и просила медицинских сотрудников к ней приехать, однако выяснилось, что служебная машина врачей на ремонте. В связи с этим возникает вопрос, кого из родственников/близких/друзей может получить лекарственные препараты, учитывая состояние больного и его жены?
2. Нужна ли для получения препаратов родственниками доверенность?
3. Если доверенность для получения препаратов родственникам необходима, то должна ли она быть нотариально заверена?
4. Как семья Пономаревых может нотариально заверить доверенность, если они также не могут явиться к нотариусу в силу своего физического состояния?
Напоминаем, что в соответствии с законом о СМИ, ответ на запрос должен быть предоставлен в течение 7 дней.

А что говорил руководитель минздрава раньше?

Отметим, что ранее министр здравоохранения Константин Хальзов отвечал, что в рамках оказания паллиативной помощи пациенты могут получить:

- активное динамическое наблюдение в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов;

- проведение первичного осмотра в течение двух рабочих дней после обращения и (или) получения медицинского заключения для оказания помощи;

- лечение болевого синдрома и других тяжелых проявлений заболевания;

- назначение лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты;

- выполнение или назначение мероприятий по уходу за пациентом;

- вынесение на рассмотрение врачебной комиссии медицинской организации вопроса о направлении пациента на медико-социальную экспертизу;

- направление пациентов в медицинские организации, оказывающие паллиативную специализированную медицинскую помощь;

- направление пациентов при наличии медицинских показаний в медицинские организации для оказания специализированной медицинской помощи,

- организация консультаций пациентов врачами-специалистами;

- информирование пациента (законного представителя, родственника, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом) о характере и особенностях течения заболевания с учетом этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к пациенту, его родственникам и близким;

- обучение пациента, его законного представителя, родственников, иных лиц, осуществляющих уход за пациентом, мероприятиям по уходу;

- организация и проведение консультаций и (или) участие в консилиуме врачей с применением телемедицинских технологий по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.

Также министр здравоохранения говорил о том, что в рамках оказания паллиативной помощи жители области бесплатно получают по рекомендациям врачей необходимые препараты, в частности страдающих хроническим болевым синдромом. При амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей. Препараты опиоидной группы выдаются пациентам бесплатно вне зависимости от наличия отказа от льгот.

Надежда есть?

Как стало известно в момент подготовки материала, с семьей Пономаревых сотрудники ЦГБ Бердска связались и сообщили, что забрать сильнодействующие препараты они могут, но только с доверенностью от своего родственника. В настоящее время сын Константина и Елены уже едет в поликлинику.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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