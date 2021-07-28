Загадочные круги в поле Бердска обнаружены на карте Google Earth со спутника
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Загадочные круги в поле Бердска обнаружены на карте Google Earth со спутника

4:35:297/28/2021Фото: Скриншот Google Earth
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Горожане начали живо обсуждать, кто автор данных кругов. Некоторые предположили, что таким образом знаки оставили инопланетные организмы.

Круги появились недавно

Загадочные круги в поле Бердска заметила местная жительница. Берданка зафиксировала изображение с карты Google Earth со спутников. Горожане начали живо обсуждать, кто автор данных кругов. Некоторые предположили, что таким образом знаки оставили инопланетные организмы. Другие пролили истинный свет на такой рисунок в поле. Как выяснилось, эти рисунки оставили фермеры, которые косят траву по ругу.

Тако способ именуется «в разгон». Предполагается, что такой метод спасает живность, которая прячется в высокой траве.

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